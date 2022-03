Pixel 7: así serían sus pantallas

Se filtran las posibles medidas de los próximos smartphones de Google, por un lado, el Pixel 7 tendría una pantalla de 6,3 ", haciéndolo más pequeño que su antecesor, mientras que ´la pantalla del Pixel 7 Pro se mantendrá igual, con 6,7 ".

Si hace tan solo un mes llegaban a España por primera vez el Google Pixel 6 y su versión Pro, ya se están poniendo los ojos en sus sucesores que se esperan para finales de este año. Y es que en las últimas semanas se han comenzado a extender ciertas filtraciones sobre las características del Pixel 7 y Pixel 7 Pro.

La última en hacerse pública ha sido gracias a Ross Young, CEO de Display Supply Chain Consultants (DSCC), quien ha publicado a través de su propia cuenta de Twitter la información.

En su tuit, señalaba que el próximo smartphone de Google, el Pixel 7 iba a tener una pantalla de 6,3", lo que significa que es un poco más pequeño que su antecesor el Pixel 6. Por su parte la versión Pixel 7 Pro se mantiene igual que la versión pro del Pixel 6, con una pantalla de 6,7".

Hearing that the Pixel 7 will shrink from 6.4" to 6.3". Pixel 7 Pro will remain 6.7". Panel shipments to start 1 month earlier this year, from May.