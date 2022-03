¿Anuncios en Netflix? Esta es la postura oficial frente a los cambios de Disney+

El director financiero de Netflix, Spencer Neumann confirmó durante una conferencia en Nueva York (EEUU) que por ahora la compañía no tiene en sus planes incluir una suscripción con anuncios a su plataforma.

Hace menos de una semana, Disney + anunciaba que a finales de este año iba a introducir un nuevo modelo de suscripción a su plataforma más económico, ya que iba a contener anuncios. Pero no es el primer servicio de streaming que lo hace, ya que HBO Max o Hulu son algunos de las compañías que ya utilizan esta estrategia. Por ello, todos los ojos estaban puestos en qué iba a hacer Netflix, y ya conocemos su respuesta.

Durante la Conferencia de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones 2022 de Morgan Stanley celebrada el pasado martes en Nueva York, Neumann explicó que "No es que tengamos religión contra la publicidad, para ser claros. Pero no es algo que esté en nuestros planes ahora mismo... Tenemos un modelo de suscripción escalable muy bueno, y de nuevo, nunca digas nunca, pero no está en nuestros planes."

A su vez, aseguró que es complicado no prestar atención a lo que hacen sus competidores y aunque por ahora Netflix no tenga intención de introducir publicidad de terceros.

En los últimos años, la compañía ha sido víctima de críticas por parte de sus usuarios por su estrategia de suscripciones. Desde 2015 Netflix ha subido en España los precios de los distintos planes que ofrece, exceptuando el plan básico de una pantalla que cuesta 7,99 euros.

Por su parte, el plan estándar con 2 pantallas ha subido de 9,99 euros que costaba en 2015 a 12,99 euros que cuesta de 2021, lo que supone un euro más cada dos años. Mientras que el plan premium de 4 pantallas pasó de costar 11,99 euros a costar ahora 17,99 euros, subiendo dos euros cada dos años.

La subida de precios de Netflix se debe a que la compañía ha dejado de ser un servicio que ofrecía contenidos de terceros a crear su propio contenido, se calcula que en 2020 gastó 17.000 millones de dólares en ello. Por lo que la subida de los precios a lo largo de estos años ha sido la forma de compensar la inversión en contenidos originales.

Habrá que ver hasta qué punto están los usuarios de Netflix dispuestos a pagar más por su suscripción o si Netflix tendrá que buscar otras soluciones, como incluir anuncios, para abaratar sus precios.