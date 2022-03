El móvil de Nothing está cerca: obtiene ronda de financiación de 70 millones de dólares

Nothing ha anunciado la recaudación de fondos Serie B con 70 millones de dólares, co-liderado con EQT y C Ventures y con la participación de GB, Tony Fadell's Future Shapre, Gaorong Capital y Animoca Brands. La nueva inversión supone que la compañía ha obtenido un total de 144 millones de dólares hasta ahora.

Nothing es el nuevo proyecto de Carl Pei, el cofundador de OnePlus que decidió salir de la compañía para explorar nuevas fronteras. El primer producto de Nothing dejó muy claras las prioridades de la marca, con los Nothing ear (1), unos auriculares inalámbricos con un diseño muy original y funciones avanzadas como la cancelación activa de ruido, con un precio de sólo 99 euros.

Ha sido esa relación diseño/calidad/precio la que los ha convertido en una de las opciones más recomendables de uno de los sectores más competitivos, con Nothing presumiendo de vender más de 400.000 unidades en apenas unos meses.

Desde entonces, Nothing ha lanzado nuevas versiones de los ear (1), pero lo que realmente esperaba todo el mundo era el segundo producto real de la marca, y había dudas de si se atrevería con un smartphone.

Aunque Nothing no lo ha confirmado oficialmente, es poco menos que un secreto a voces, especialmente teniendo en cuenta que hoy ha admitido que usará la financiación obtenida para "nuevas categorías de productos" en las que colaborará con Qualcomm y la plataforma Snapdragon; en otras palabras, el nuevo dispositivo usará un procesador Snapdragon, así que no hay muchas opciones además de un smartphone, ya que no se espera que aún presente un reloj inteligente o un portátil.

No tendremos que esperar mucho para conocer los planes de Nothing con todo ese dinero. La compañía organizará un evento titulado "The Truth" el próximo 23 de marzo en el que detallará lo que está por venir en el 2022. Lo que es seguro es que continuará las líneas de los Nothing ear (1), ya que la marca se quiere diferenciar por un diseño "icónico".