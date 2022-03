Poco M4 Pro es oficial: primeras impresiones de un móvil con una gran relación calidad/precio

Poco ha presentado sus nuevas alternativas para la gama media en el MWC. El Poco X4 Pro 5G quiere sorprender con su hardware, mientras que el Poco M4 Pro pierde funciones para conseguir un precio muy bajo.

A finales del 2021 Poco, la marca de Xiaomi especializada en móviles baratos, anunció el Poco M4 Pro 5G, un modelo claramente basado en el Redmi Note 11 pero con las modificaciones propias de Poco, que poco a poco (perdón por el chiste) se está haciendo un sitio en el mercado por sus diseños originales y relación calidad/precio.

Hoy, la marca ha anunciado que el modelo que finalmente llegará a España es este Poco M4 Pro; la diferencia más obvia es que este móvil no soporta las redes 5G, pero hay más cambios, tanto de diseño como de hardware, que lo hacen muy diferente. He tenido la oportunidad de probarlo durante un par de días, durante los que me ha sorprendido en algunos aspectos.

El Poco M4 Pro destaca principalmente por su pantalla AMOLED de 6,43 pulgadas, que inmediatamente lo pone por delante de alternativas que aún están usando pantallas IPS o LED. Hay que aclarar que no es la mejor pantalla AMOLED que he visto, ni mucho menos, pero el mero hecho de usar esa tecnología ya es suficiente para obtener muchas mejoras, como unos negros absolutos, un gran contraste y un buen tratamiento de los colores que cubre parte de la gama DCI-P3. Sin embargo, en mis pruebas no ha podido reproducir contenido HDR, confirmándome que el brillo es algo bajo comparado con alternativas más caras; según Poco, el brillo alcanza picos de 1.000 nits.

Aún así, es una gran experiencia multimedia, y los vídeos se han visto muy bien, gracias a la elevada resolución para la gama de 2400 x 1800 píxeles. La pantalla también ha reaccionado bien, gracias a la frecuencia de refresco de 90 Hz y la frecuencia de muestreo táctil de 180 Hz. Con todo, esta es una de las mejores pantallas de su gama.

Las cámaras también reciben elogios de mi parte, con un sensor principal de 64 MP que ha conseguido tomar buenas fotos incluso en situaciones en los que la luminosidad no ha sido ideal. De nuevo, no es la mejor cámara en general, pero en este rango de precios realmente no hay mucha competencia. Le acompaña un gran angular, pero es sólo de 8 MP así que, evidentemente, los resultados son mucho peores; lo mismo se puede decir de la lente macro de 2 MP. La cámara selfie es de 16 MP y ha conseguido resultados decentes en modo retrato, si bien nada espectaculares.

Hablando de las cámaras, hay que hacer mención al diseño de la trasera, que sigue siendo de los más originales del mercado. El bloque que aloja las cámaras se extiende de manera lateral, cubriendo buena parte de la trasera del móvil; no hay ningún motivo técnico para esto, es sólo para obtener un aspecto visual diferente y alojar el logotipo de Poco. Y no dejará de hacerme gracia que, aunque hay cinco 'agujeros' en el conjunto de cámaras, en realidad sólo hay tres más el flash; el quinto agujero es una pegatina que pone "AI", haciendo referencia a los algoritmos de Inteligencia Artificial. Está ahí para "hacer sitio" a más sensores en otros modelos.

La gran diferencia de este Poco M4 Pro respecto al modelo presentado el año pasado es el procesador, que ahora es un Helio G96 en vez del Dimensity 810; por lo tanto, no sólo perdemos conectividad 5G, también algo de potencia.

En la práctica, este no es un móvil poco potente, y es capaz de ejecutar algunos juegos a baja resolución, pero no es precisamente una 'bestia'. Con todo, será suficiente para un uso convencional del móvil.

Más me ha gustado la implementación de carga rápida de 33 W, con el cargador incluido en la caja; Poco afirma que sólo 10 minutos de carga permitirán obtener dos horas de reproducción de vídeo. La batería de 5.000 mAh garantiza que podrás usar el móvil durante mucho tiempo; Poco promete dos días de duración.

El Poco M4 Pro estará disponible a partir del 2 de marzo en dos versiones. La de 6 GB + 128 GB costará 219 euros, y la de 8 GB + 256 GB, 269 euros. Esta última versión se podrá obtener por sólo 249 euros si lo compramos desde el 2 de marzo a las 13:00 hasta el 4 de marzo a la misma hora.

Este puede ser un móvil muy interesante para quienes tienen un presupuesto algo más limitado, especialmente si las pantallas AMOLED nos han sorprendido y queremos dar el salto a esta tecnología. Siempre que tengamos en cuenta las limitaciones del procesador Helio G96, que sólo es una evolución respecto al G95, no nos debería decepcionar. Las fotos que toma también son sorprendentemente buenas para este rango de precios.

Poco X4 Pro 5G

El otro modelo presentado hoy por Poco puede ser más interesante si quieres un móvil más completo y potente sin gastar mucho más. Como su nombre indica, en este caso sí que tenemos 5G gracias al procesador Snapdragon 695, que también trae consigo una mejora en el rendimiento. Viene acompañado de 8 GB de RAM, que pueden ampliarse a 11 GB usando el almacenamiento interno con la tecnología de expansión dinámica de RAM.

También tiene batería de 5.000 mAh, con la que se promete un uso durante todo el día. La carga rápida no falta, aunque en este caso es de 67 W para recargarse al 70% en sólo 22 minutos.

La pantalla también es AMOLED, de 6,657 pulgadas, la primera vez que Poco usa esta tecnología en la gama X. Viene con una frecuencia de refresco de 120 Hz bajo el brazo y una tasa de muestreo táctil de 360 Hz.

La cámara principal sorprende por sus 108 MP y el tamaño del sensor de 1/1,52", uno de los mayores del mundo. Poco promete imágenes con más claridad gracias al 'binning' 9 en 1, que 'junta' los píxeles para obtener más información de la escena fotografiada. Viene acomapañda de un gran angular de 8 MP y micro cámara de 2 MP, con una cámara selfie de 16 MP.

El Poco X4 Pro 5G estará disponible a partir del 7 de marzo. La versión de 6 GB + 128 Gb costará sólo 299 euros, y la versión de 8 GB + 256 GB, 349 euros.