¿El OnePlus 10 Pro es frágil? Una prueba antes del lanzamiento lo parte por la mitad

El buque insignia de OnePlus para 2022, el OnePlus 10 Pro está equipado con especificaciones que lo harán competir contra las primeras marcas y aunque todavía no ha llegado a nuestro mercado, lo han probado y se ha partido por la mitad en la prueba de resistencia.

Hasta el momento el OnePlus 10 Pro se ha lanzado exclusivamente en China, y mientras que se espera a que llegue al resto de mercados, durante el primer trimestre de este año, las expectativas no dejan de crecer.

Esto se debe a que, hasta ahora, lo único que se sabe son las especificaciones y estas son dignas para competir contra los smartphones de Samsung, Apple y demás. Por ello,el conocido probador de durabilidad de teléfonos Zack de JerryRigEverything se hizo con un OnePlus 10 Pro y lo puso a prueba, sin embargo, el resultado no fue el esperado.

El nuevo smartphone de OnePlus está equipado con OxygenOS 12 basado en Android 12 y un procesador Snapdragon 8 Gen 1. Pero el plato fuerte viene con las cámaras de este dispositivo, ya que OnePlus ha vuelto a trabajar conjuntamente con Hasselblad para ofrecer la mejor calibración de color en las fotos posible.

Todas estas características hacen del OnePlus 10 Pro, el smartphone más interesante y completo de la compañía para este 2022, pero puede que después de los resultados sacados de las pruebas de durabilidad de JerryRigEvertything esta concepción cambie.

Para valorar los nuevos dispositivos, desde este canal de YouTube se realizan tres pruebas para saber si el teléfono es capaz de aguantar el desgaste del día a día: La del rayado, la del quemado y la del doblado. El smartphone superó relativamente bien las dos primeras pruebas, pero fue en la del doblado donde no venció el desafío.

La parte trasera del OnePlus 10 Pro está hecha de cristal reforzado con metal, y mientras que, por norma general estos materiales suelen ofrecer una buena resistencia, no se dio en este caso. La primera vez que fue doblado se formaron grietas de vidrio roto y cuando se dobló en la otra dirección el teléfono se partió por la mitad.

Youtube Video

A pesar del resultado no podemos tachar de fracaso el nuevo OnePlus 10 Pro, ya que, aunque no haya superado las pruebas que otros dispositivos sí lo han hecho tampoco es un uso del día a día doblar a la mitad tu teléfono. Y esto no es la primera vez que ocurre, ya que hace unos años salieron unos documentos que mostraron que el iPhone 6 se doblaba fácilmente y Apple no hizo nada al respecto.

A la hora de publicación, OnePlus no ha podido responder aún a las preguntas de elEconomista.es sobre los motivos tras estos problemas. Tampoco está claro si la versión que finalmente llegará a España tendrá estos problemas o habrá sido modificada