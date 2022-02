Los AirTags de Apple se están usando para rastrear a personas, así lo quiere evitar

Apple ha anunciado que va a extender una actualización de las advertencias de seguridad en los AirTags y la aplicación Find My después de descubrir que había personas que utilizaban estas herramientas para rastrear ilegalmente a otros.

Los AirTags son pequeños dispositivos con Bluetooth, parecidos a una pegatina, que se pone en nuestras pertenencias por ejemplo las llaves, los auriculares o la mochila y nos permite saber dónde están al utilizar la app Find My.

Desde que se lanzaran el año pasado, los AirTags han tenido una gran aceptación, ya que han mostrado ser una herramienta útil a la hora de ayudar a los usuarios a recuperar sus pertenencias. Son muchos los casos de carteras perdidas en el metro que han sido localizadas entre otras muchas más situaciones en las que este dispositivo ha salvado el día.

Sin embargo, varios usuarios también han reportado otro tipo de usos "Los AirTag se diseñaron para ayudar a la gente a localizar sus pertenencias personales, no para rastrear personas o bienes ajenos, y condenamos tajantemente cualquier uso malintencionado de nuestros productos." ha declarado la compañía en un comunicado.

La plataforma Find My está diseñada teniendo en cuenta la privacidad, utiliza la encriptación de extremo a extremo, además de utilizar un sistema que avisa al usuario sobre rastreos no deseados. Apple quiere seguir mejorando en este aspecto, por lo que ha anunciado una serie de actualizaciones tanto para los AirTags como la app Find My.

En primer lugar, y aunque esto no sea una actualización como tal, Apple ha anunciado que trabaja conjuntamente con las autoridades. Cada AirTag tiene un número de serie asociado a una ID de Apple, ahora la compañía puede dar los detalles de un dispositivo en respuesta a una solicitud valida de la policía, para que estos rastreen y encuentren al criminal.

Otro de los pasos dados para mejorar la seguridad y privacidad de los usuarios de Apple, es la notificación que recibiremos cuando estamos configurando los AirTags. Aparecerá un mensaje que indica claramente el uso al que está destinado el producto e informa de que cualquier otro uso es un crimen.

Otra de las novedades, es para acabar con un problema recurrente de estos dispositivos con los Airpods. Con la actualización del software, ya no aparecerá una alerta indicando "Accesorio Desconocido Detectado" si hay un AirTag cerca. A la vez, el nuevo software avisará señalando específicamente que te estas moviendo con los AirPods, y no como hasta ahora que solo decía "Accesorio Desconocido".

Apple también ha anunciado que durante este año irá introduciendo otras actualizaciones, como la búsqueda de precisión, la alerta con sonido o nueva tecnología para refinar la alerta de seguimiento no deseado.