Movistar, sin servicio: una caída en la red móvil afecta a varias comunidades

Clientes de Movistar están informando de problemas para usar la red móvil de la compañía, especialmente en Cataluña, Madrid y Andalucía.

Los problemas empezaron a partir de las 11 de la mañana, cuando algunos usuarios de la red 4G de Movistar empezaron a notar problemas al hacer llamadas. Según algunas cuentas de Twitter, aunque la llamada se realiza bien, el otro usuario no es capaz de escuchar nuestra voz. Además, a esto se le suma una inestabilidad en la red móvil que provoca que algunas llamadas ni siquiera se puedan realizar. Por último, hay usuarios que simplemente declaran que no tienen teléfono, sin ningún tipo de conexión.

El problema no parece afectar a todo el territorio español, aunque eso bien puede ser porque la cantidad de afectados no es la misma. Por el momento, y a falta de confirmación oficial, el fallo no afecta únicamente a una región, sino que se ha expandido por toda España con diversos grados de conectividad.

Por el momento, Movistar no ha realizado ninguna declaración oficial a través de sus cuentas de redes sociales, por lo que no está claro cuál es la gravedad del problema, y cuánto puede durar.