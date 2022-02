Los votos negativos de Twitter llegan a usuarios españoles, así funcionan

Después de probarlos inicialmente sólo en algunos países, Twitter ha decidido ampliar la prueba de los votos negativos, una funcionalidad que permite indicar al servicio lo que no nos gusta.

Con el botón de interacción, los usuarios podrán dar un voto negativo a alguna de las respuestas de una publicación para mostrar su desinterés con ese tipo de información.

Cada vez es más importante para las empresas saber lo que le parece más o menos relevante a cada usuario con el fin de ofrecerles el contenido que ellos quieren. Es por ello por lo que compañías como Twitter, Meta o TikTok trabajan para ofrecer a sus clientes exactamente la información adecuada para cada uno.

Desde hace unos meses, Twitter ha estado probando un nuevo botón que les ayuda a mostrar las respuestas más relevantes de una publicación para cada usuario. Hasta el momento, la prueba solamente se había hecho con un número determinado de usuarios de iOS, sin embargo, esta semana la compañía ha anunciado que próximamente extenderá esta prueba a nivel mundial para que todos sus usuarios, tanto iOS como Android puedan probarla

Los usuarios que ya han probado esta nueva herramienta explican que, por norma general el voto negativo a una respuesta lo dan cuando esta es ofensiva o irrelevante para ellos, en algunos casos por ambos motivos. Twitter afirma que el voto negativo sirve para que los usuarios señalen el contenido que no quieren ver.

Como resultado, la compañía asegura que sus usuarios han notado una mejoría en las conversaciones de Twitter. El voto negativo se coloca junto al botón de "Me gusta" pero que a diferencia de este los votos negativos no se muestran de forma pública. Por lo tanto, Twitter ha tomado la misma decisión que YouTube, que quitó el número de "No me gusta" de sus vídeos para evitar el acoso; de la misma manera, sólo el creador del mensaje es capaz de ver la cantidad de votos negativos.

Al mismo tiempo, Twitter anunció que estaban probando una nueva función que pide al usuario reconsiderar su respuesta a una publicación si la respuesta contiene lenguaje que puede ser dañino o nocivo para otros. Los resultados obtenidos muestran que los usuarios editaron o borraron sus respuestas hasta en un 30 % tras recibir este aviso por parte de la aplicación.