El Google Pixel 6 llega a España, y ya lo hemos probado: así es la nueva referencia en Android

Google ha anunciado el lanzamiento en España del Pixel 6 y el Pixel 6 Pro, sus primeros smartphones pertenecientes a la gama 'premium', y los que presumiblemente se convertirán en los móviles más deseados del 2022.

No en vano, la decepción cuando Google anunció estos dispositivos el año pasado fue mayúscula entre los aficionados españoles, cuando comprobamos que el lanzamiento iba a estar limitado a sólo algunos países.

La llegada de estos dispositivos a España es un gran evento, y por lo tanto, lo primero que tengo que decir es lo siguiente: si ya sabes que quieres uno, será mejor que te des prisa en comprarlo. Son todo lo que esperábamos, y aunque no están carentes de fallos, representan la nueva referencia en móviles Android.

Móviles premium de Google

La "referencia" es precisamente lo que buscaba Google cuando empezó a meter mano en el sector de los smartphones con la gama Nexus; diseñada en colaboración con algunos de los mejores fabricantes del sector, eran smartphones que representaban el "móvil Android ideal", en el que el resto de las marcas se podía fijar para mejorar sus productos.

Cuando el proyecto Nexus murió y fue sustituido por los Pixel, las prioridades cambiaron. Android ya dominaba el mercado y semejante referencia no era necesaria; así que Google se centró en crear móviles que demostrasen las innovaciones desarrolladas para Android, recibiéndolas antes que cualquier otro. Desde entonces, ninguno de los móviles Pixel ha sido el mejor del mercado, pero tampoco lo ha intentado.

La cosa cambia en esta generación. Por primera vez, Google se ha quitado las limitaciones que se autoimpuso, y ha desarrollado un móvil de gama premium, sin compromisos ni recortes. Estos modelos representan todo de lo que Google es capaz, y es mucho.

Las diferencias respecto a los anteriores Pixel son más que obvias en el diseño, que ahora usa materiales como el cristal para obtener esa terminación más elegante y llamativa; aunque sospecho que es un cambio que provocará reacciones diversas. Por una parte, es innegable que los Pixel son más lujosos que nunca, pero por otra, también son más difíciles de coger, se resbalan más fácilmente en las manos, y por supuesto, son más frágiles; pero a estas alturas, el uso de cristal era prácticamente obligatorio para un móvil premium.

Además, es gracias al uso de materiales premium que Google también ha podido explorar más posibilidades en el diseño, y una cosa está clara: no dejará indiferente a nadie. Lejos de ser una simple copia de un móvil exitoso de otra compañía (te estoy mirando a ti, Pixel 1), el Pixel 6 es único y original.

En ambos modelos, la trasera ha sido dividida por una barra negra que aloja todas las cámaras y sensores, dispuestos a lo largo del dispositivo. Es completamente diferente a la competencia, que suele alojar estos sensores en la esquina superior izquierda, y ha supuesto algunos desafíos para los ingenieros de Google, pero desde mi punto de vista, ha merecido la pena. Este es de esos móviles que llaman la atención a cualquiera, incluso si no tienen ni idea de lo que están viendo.

Esta división ha permitido un diseño bitono; es decir, que el color de la parte inferior es diferente a la parte superior. Las unidades de prueba que he podido usar son de color gris (un poco más claro arriba y un poco más oscuro abajo), así que la diferencia no se nota mucho, pero en otras combinaciones es más impactante. Por último, la barra de las cámaras también es funcional, ya que cuando ponemos el móvil en una mesa tiene una pequeña inclinación que hace que sea un poco más fácil ver la pantalla; también es más estable que otros móviles y no se resbalará constantemente sólo con ponerlo en la mesa.

Con todo, el diseño del Pixel 6 y el Pixel 6 Pro me ha gustado. Es original y atrevido, pero no sacrifica funcionalidad. Sólo hay un aspecto que realmente me molesta, y es la posición de los botones. A diferencia de la mayoría de móviles Android, el botón de encendido está en la parte superior, y los de volumen, en la inferior; eso ha hecho que, en muchas ocasiones, haya subido el volumen en vez de bloquear el dispositivo. Sin embargo, es sólo un detalle al que te acostumbrarás con el uso.

¿Los mejores móviles para fotografías?

Desde hace ya varias generaciones, los Pixel han sido la referencia en cuestión de fotografía, y no sólo en Android. Lo impactante es que lo consiguieron sin sumarse a la moda de incluir la mayor cantidad de sensores posibles; el Google Pixel 4, por ejemplo, sólo tenía dos en un momento en el que los competidores tenían cuatro o incluso cinco.

Con el Pixel 6, Google por primera vez incluye un tercer sensor entre sus cámaras. La principal es de 50 MP y apertura f/1.9, mientras que la secundaria es una gran angular de 12 MP y apertura f/2.2; la nueva cámara está disponible sólo en el Pixel 6 Pro, y es un telefoto de 48 MP con zoom óptico 4x.

Siguen siendo pocos sensores, pero más notable es que, sobre el papel, no destacan en absoluto; hemos probado móviles con sensores de mejores características técnicas. Y es verdad que, cuando vas a hacer una foto, en el visor notas que no son de los mejores.

Y, sin embargo, el Pixel 6 y el Pixel 6 Pro han hecho las mejores fotos que he tomado con un móvil.

Suena extraño, sí, pero se entiende mejor si digo que la clave está en los algoritmos. Simplemente, Google tiene los mejores algoritmos de cámara del mercado, y gracias al hardware de los Pixel 6, incluido su propio procesador Google Tensor, ahora es capaz de sacarles todo el partido.

Son estos algoritmos los que son capaces de sacar fotos increíbles incluso en las peores situaciones. He llegado a hacer fotos con la peor iluminación, que he podido enseñar orgulloso a mis familiares. El tratamiento de la luz es especialmente bueno y fiel a la realidad, por lo que el resultado son fotos que corresponden con lo que ves con tus ojos. Un buen ejemplo lo tenemos en las luces cálidas, que suelen ser el mayor enemigo de los algoritmos; la mayoría considera esa tonalidad naranja como algo indeseado, así que las fotos resultantes son más blancas de lo que deberían. En cambio, el Pixel 6 es capaz de capturar estas tonalidades con fidelidad, y si la escena tiene tonos anaranjados, eso es justo lo que representa en la foto, siempre con la mejor calidad de imagen.

No es sólo una cuestión de nitidez, sino que el móvil es capaz de reconocer elementos a los que les tiene que prestar especial atención. Por ejemplo, el pelaje de mi gato; este es uno de los pocos móviles que ha conseguido capturar los pelos a contraluz, sin convertirlos en una masa borrosa en los bordes como es lo habitual. Y eso también significa que las selfies salen mejor que nunca, sin importar nuestro peinado o el estado de nuestros pelos.

El Pixel 6 Pro tiene la ventaja de la cámara telefoto, que permite hacer fotografías con un zoom óptico 4x; y los resultados son espectaculares. En la mayoría de los móviles que he probado, el sensor telefoto es un peso muerto que no sirve de mucho, ya sea por baja resolución o por la dificultad de enfocar las fotos. La solución de Google es muy superior, y por primera vez, siento que puedo hacer fotos de elementos pequeños con facilidad y obtener buenos resultados.

Demostrando el potencial de Android

Tomar la foto es sólo el principio con estos móviles. Como hemos comentado, los Pixel son móviles creados para demostrar las posibilidades de Android, y de nuevo vuelve a ser cierto con la implementación de funciones que, por ahora, son exclusivas de estos móviles.

La más sorprendente es el Borrador Mágico, una nueva herramienta que encontraremos en la app Google Fotos. Usando aprendizaje automático, es capaz de borrar elementos de nuestras fotografías, para hacer como si nunca hubiesen estado ahí. Si haces una foto de la familia y por detrás pasa un extraño, puedes borrarlo. Si te has hecho una foto en una cena con los amigos y quieres quitar las copas, lo puedes hacer. Las posibilidades son tremendas y los resultados, muy buenos en la mayoría de las ocasiones.

He comprobado que el Borrador Mágico funciona mejor en entornos naturales, como la playa o un parque, aunque también he hecho una foto de mi mesa y ha sido capaz de quitarme objetos indeseados. Con algunas texturas artificiales puede generar artefactos visuales, pero no serán notables si el objeto borrado es pequeño. Podemos hacer que la app detecte automáticamente elementos a borrar, o bien pasar el dedo por las zonas que queramos.

Entre otras funciones interesantes relacionadas con la fotografía está el modo movimiento, para capturar objetos rápidos como coches; también funciona al revés, eliminando caras borrosas por el movimiento.

Personalmente, una de las funciones más útiles de la cámara está en Google Lens y su traducción instantánea. Gracias al uso de aprendizaje automático, sólo tenemos que apuntar con la cámara para que los textos que nos encontremos se conviertan a nuestro idioma; incluso es capaz de adoptar el estilo visual para que realmente parezca que el cartel está cambiando a nuestro idioma en tiempo real. Es instantáneo, y en mis pruebas la traducción ha sido muy fiable.

Por supuesto, los Pixel 6 vienen con la última versión del sistema operativo de Google, Android 12. La interfaz ha recibido un lavado de cara llamado Material You; está basado en la personalización absoluta, y es tan fácil de ver como cambiar el fondo de pantalla; los elementos cambiarán de color dependiendo de la imagen que tengamos puesta, así que podemos tener un sistema verde, rosa, o de diferentes tonalidades, simplemente escogiendo nuestra imagen favorita. Este tema no sólo se aplicará a los elementos del sistema, sino también a algunas apps básicas como la calculadora; algunas apps de Google, como Google Fotos, también adaptan este estilo, pero no todas. Como es habitual en Android, queda mucho trabajo por delante para que los desarrolladores se pasen a Material You.

Y como siempre, uno de los principales motivos por los que comprarse un Pixel es para recibir las actualizaciones de Android antes que nadie. El soporte viene directo de Google, y en el poco tiempo que he podido usar estos móviles ya he recibido actualizaciones; también recibirán las próximas versiones de Android.

Gran rendimiento

Los Pixel 6 son los móviles más importantes que Google ha lanzado hasta ahora, y no sólo por el cambio al sector 'premium'. También son los móviles que estrenan el primer procesador de Google para smartphones, el Google Tensor. De esta manera, Google sigue los pasos de Apple y deja de depender de Qualcomm para sus dispositivos.

Esto es lo que ha permitido a Google obtener un rendimiento tan bueno en aprendizaje automático y en funciones inteligentes, ya que el procesador está diseñado específicamente para ese tipo de tareas.

No sólo eso, sino que es un buen procesador para cualquier tipo de tarea. Estos móviles se notan rápidos y seremos capaces de cambiar de una app a otra instantáneamente y sin tropiezos. También son buenos móviles para jugar, permitiéndonos jugar a títulos como Genshin Impact con fluidez y sin problemas.

Sin embargo, no son los móviles más potentes del mercado. En pruebas sintéticas, se quedan algo por detrás de móviles del año pasado basados en el procesador Snapdragon 888, por lo que, si la potencia es tu prioridad, realmente no dan la talla teniendo en cuenta que están a punto de salir móviles con el Snapdragon 8 Gen 1 que traerá un aumento sustancial en el rendimiento.

Además, estos móviles se calientan, algo que he notado especialmente mientras estaba jugando. Es algo peor en el Pixel 6 normal, mientras que el Pixel 6 Pro se mantiene algo más tibio; tal vez el mayor tamaño permite que el sistema de refrigeración interno trabaje mejor, ya que en hardware, son móviles idénticos, diferenciándose sólo en la cantidad de memoria (12 GB el Pro, 8 GB el normal). Al menos, sí que puedo decir que en batería ambos cumplen con creces, gracias al enorme tamaño (5.000 mAh en el Pro, 4600 mAh en el normal); aunque la carga rápida haya sido motivo de polémica. Google no especifica la potencia, pero no es ni de lejos la mejor del mercado; al menos, tenemos carga inalámbrica.

Otro aspecto que ha generado algunas quejas es la seguridad; concretamente, el lector de huellas dactilares. Lamentablemente, he comprobado de primera mano que Google parece tener un problema gordo con esta tecnología, ya que el sensor a veces se niega a detectar mi dedo. Cuando lo detecta, es algo lento, pero a veces simplemente no se desbloquea incluso manteniendo el dedo en la zona. Es algo que he sufrido incluso después de actualizar a la última versión, lo que me ha sorprendido, ya que se supone que Google ya lo había solucionado; puede que sea un problema mío y que otras personas no lo sufran, al menos no tanto.

La mejor experiencia en Android

Estas quejas no han conseguido mancillar la que considero que es la mejor experiencia Android en un móvil. Hay que decirlo bien claro: Google ha cumplido con creces. El salto al sector 'premium' se ha completado con éxito, y va a ser difícil mirar al resto de móviles de la gama con los mismos ojos.

Google ha aprovechado para adoptar un diseño muy atrevido, con acabados de calidad y un hardware a la altura de lo esperado. El uso de un procesador propio le perjudica en algunos aspectos, pero era necesario para desbloquear características que no hemos visto en ningún móvil Android hasta ahora. No me extraña en absoluto que haya sido un gran éxito para Google, y que haya batido récords de ventas en Estados Unidos; ahora, tiene la oportunidad de hacer lo mismo en España.

Este es uno de los lanzamientos más importantes del 2022, y como tal, no esperamos que dure mucho en las tiendas. El Google Pixel 6 tiene un precio de 649 euros, mientras que el Google Pixel 6 Pro cuesta 899 euros, ya disponibles en la tienda de Google.