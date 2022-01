Hace unos años hablar de tecnologías como inteligencia artificial, cloud o big data sonaba futurista para muchas empresas, especialmente las pequeñas y medianas. Una realidad que ha cambiado radicalmente, sobre todo, a raíz de la pandemia que ha obligado a nuevas formas de gestionar los negocios en el que todas estas herramientas son clave.

En este sentido, como indicó Albert Triola, Country Leader de Oracle Spain, en la jornada Cloud + Inteligencia Artificial: "Innovación y competitividad en el entorno empresarial", organizada por elEconomista, "la innovación es el plan de pensiones de las compañías". Desde un punto de vista tecnológico, Triola destacó tres elementos prioritarios para el tejido empresarial: "la convergencia del dato, la nube, para que la escalabilidad sea ágil y eficiente, y las aplicaciones con inteligencia artificial".

A este respecto, el Country Leader de Oracle Spain quiso destacar que este proceso de transformación "no tiene nada ver con tamaño de compañía ni sector. Todo el tejido empresarial se debe beneficiar de estas tecnologías para ser mucho más competitivo". Precisamente, ahora se dan variables para emprender este cambio que antes no se daban: "la madurez y la flexibilidad de la tecnología, la llegada de los fondos europeos y el contar con infraestructuras no solo en Europa, sino también en España", señaló Triola. Hace unos meses Oracle anunció que abrirá una nueva región de datos en España.

Una realidad palpable

La aplicación de tecnologías como la nube o la inteligencia artificial ya es una realidad entre el tejido empresarial español. Un ejemplo de ello es la aseguradora Cesce. Como señaló Karim Kaidi, CIO de la compañía, "estamos haciendo una gran transformación para migrar las infraestructuras de Cesce a la nube híbrida, ya que ganamos mucha flexibilidad y eficiencia. La cloud es algo que está bastante interiorizado en las todas las empresas". De hecho, la cloud fue decisiva en el surgimiento de Siemens Gamesa en 2017. "Esta tecnología nos habilita y hace posible una integración satisfactoria de las aplicaciones, los procesos de negocio y las infraestructuras de dos compañías como eran Siemens Wind Power y Gamesa", detalló Javier Sacristán Terroba, Global Head of IT Infrastructure Operations en Siemens Gamesa, quien añadió que "la cloud permite una alineación del mundo IT con el negocio".

En este contexto, hablar de implementación de tecnologías es hacerlo de EVO Banco, la entidad 100% digital de Bankinter y que nace con una clara vocación digital. "Rápidamente vimos que la digitalización de las compañías iba a ser un factor diferencial a futuro", recordó Rubén Andrés Priego, CIO de Evo Banco. Una entidad que solo cuenta con una oficina. En este proceso fue vital la nube para poder llevar a cabo "un proyecto tan ambicioso en solo tres años. La cloud es un catalizador de la transformación digital". Además, para dar un servicio de valor añadido a los clientes, se basaron en la IA como demuestra el hecho de que fueron el primer banco en lanzar un voice bank en lengua española.

A este respecto, Jesús Villacorta, director de Estrategia, Desarrollo de negocio y Transformación de Orange España, recalcó la importancia de la inteligencia artificial. "La migración a la nube no deja de ser un habilitador. Lo realmente interesante el desarrollo de la IA para automatizar procesos o para tomar mejores decisiones". En Orange utilizan esta tecnología principalmente en tres ramas: para hacer sus redes más inteligentes, para mejorar sus procesos y para intentar reinventar la relación con los clientes. Precisamente, la IA y la cloud han permitido que una empresa centenaria como SANTALUCÍA haya podido extraer valor añadido de la cantidad ingente de información que maneja para "entender al cliente, conocerlo y predecir su comportamiento. Se trata de llevar la relación con el cliente a otro nivel", indicó Javier Tola, responsable del Centro de Excelencia Analítica de la compañía.

El valor del 'partner'

Contar con tecnologías de última generación, con unos costes de entrada bajos y el expertise interno necesario para abordar esa transformación no es fácil para todas las compañías, especialmente para las pymes. Por ello, es clave la labor de empresas como Abast, que ofrece soluciones optimizadas de TI, con una oferta global de infraestructuras, aplicaciones y servicios.

"Lo que pretendemos con estas soluciones es ofrecer a los clientes la mayor competitividad en sus respectivos mercados. Por ejemplo, la automatización de las tareas rutinarias de las bases de datos permite liberar a los equipos de TI de las compañías para abordar proyectos de mayor valor añadido", indicó Irene Plaza, CEO en Abast, quien destacó que "no en todos los sectores de actividad utilizan la tecnología con la misma intensidad para tener esa posición competitiva en los mercados".

En esta misma línea se sitúa Avanttic, una empresa de servicios informáticos completamente especializada en la tecnología Oracle. "Nuestro objetivo es conseguir que nuestros clientes sean competitivos sin necesitar una inversión tan grande para poder acometer proyectos de IA o cloud", explicó Luis Miguel Redondo, Sales Director Financial Services en Avanttic. "A raíz de la pandemia las empresas han buscado cómo ahorrar costes, algo que ofrece la nube gracias a la escalabilidad", añadió Redondo. En este punto, Karim Kaidi incidió en que "en estos momentos el proveedor se tiene que adaptar a nuestras necesidades. Virar desde un mundo tradicional a uno cloud no es sencillo".

A este respecto, para Jesús Villacorta la clave está en "pasar de la teoría a la práctica. Probar la tecnología, ver cómo funciona, aprender, ver qué te aporta y escalarlo". En su caso, Siemens Gamesa tiene puesto el foco en "la automatización de los procesos y, gracias a la IA, ser predictivos", apuntó Javier Sacristán Terroba. Esto permite, por ejemplo, predecir un posible fallo de un aerogenerador y planificar su mantenimiento lo que supone un ahorro de costes para la compañía.

En este contexto, Sacristán Terroba explicó que la "cloud está cambiando la gestión del talento. El equipo técnico ya no tiene que operar, tiene que coordinar las tareas". Este es un punto en el que coincidieron todos los expertos: encontrar perfiles especializados con experiencia es difícil. "Atraer y retener el talento no es sencillo. Estamos apostando por la reconversión de los perfiles internos", aseguró Javier Tola.

Para Albert Triola, la formación de talento en esas tecnologías digitales es esencial. Así, puso de manifiesto el proyecto Reinventa-Tech de Oracle, un programa para capacitar, mediante formación oficial y certificación, a mujeres, proporcionándoles una nueva oportunidad. "Hemos ayudado a 20 mujeres que estaban en el paro con poca o nada experiencia en tecnología, lo que demuestra que existe la oportunidad de trabajo y hay que estar comprometido con ello", concluyó.

