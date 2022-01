Los juegos de Android, en Windows: Google lanza la beta de Google Play Games

Google ha anunciado un lanzamiento limitado de Google Play Games, un programa con el que será posible ejecutar juegos de Android en sistemas Windows.

Fue una de las grandes sorpresas que la compañía se guardó para finales del 2021, y apenas unas semanas después, la beta ya está en marcha; esto demuestra que era algo más que un simple intento de quitar protagonismo al futuro lanzamiento de apps de Android en Windows 11 a través de la Amazon App Store, y que su desarrollo ya llevaba un tiempo en marcha.

Google Play Games ha sido desarrollado en exclusiva por Google, sin la colaboración de Microsoft, y ofrecerá acceso a una selección de juegos de Android en Windows 10 y Windows 11. Esta semana, ha iniciado una beta limitada a sólo tres regiones: Corea del Sur, Hong Kong y Taiwan, pero se espera que se amplíe poco a poco al resto del mundo; para participar en la beta, sólo es necesario apuntarse en la página oficial del proyecto.

Youtube Video

Los requisitos técnicos son más elevados de lo que podríamos pensar, ya que este programa es básicamente un emulador que simula ser un teléfono Android para ejecutar apps compatibles. Necesitaremos un procesador con 8 núcleos lógicos (es decir, puede ser una CPU de 4 núcleos y 8 hilos), 8 GB de memoria RAM y un SSD con al menos 20 GB libres; también será necesaria una tarjeta gráfica "para gaming", pero no se ha aclarado cuál es el mínimo. Estos requisitos evolucionarán durante la beta, conforme el desarrollo continúe.

Además, todo indica que no todos los juegos de Android son compatibles. Aunque no se ha publicado una lista completa, entre los juegos confirmados se encuentran Asphalt 9: Legends, Cookie Run: Kingdom, Dragon Mania Legends, Idle Heroes, State of Survival y más.