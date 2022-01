Canon venderá cartuchos 'piratas' para sus impresoras por la crisis de los chips

La carencia de chips ha obligado a Canon a saltarse sus propias medidas de seguridad para evitar el uso de cartuchos piratas, llegando incluso a enseñar a los usuarios cómo esquivarlas.

La tinta de las impresoras sigue siendo uno de los líquidos más caros del mercado, una polémica casi tan vieja como las propias impresoras. Es bien sabido que los fabricantes venden las impresoras a bajo coste para recuperar la inversión con la venta de cartuchos, y todos han tomado medidas, cada vez más extremas, para evitar el uso de cartuchos "no autorizados" o "piratas".

Pero ¿qué pasa cuando tus clientes no pueden comprar cartuchos originales? Esa es la situación en la que se encuentra Canon ahora mismo; el fabricante ha confirmado esta semana que no ha sido capaz de obtener la suficiente cantidad de chips para sus cartuchos de tinta, y que no tendrá más remedio que vender cartuchos sin chips. El motivo es bien conocido: la crisis de semiconductores que está afectando a toda la industria y que está provocando la cancelación y retraso de nuevos dispositivos, electrodomésticos e incluso coches. Se espera que la escasez de chips dure al menos otro año más, y en esta situación, muchas compañías están buscando alternativas.

La decisión de Canon ha sido la de fabricar cartuchos sin chips, es decir, sin protección alguna para sus impresoras. Estos cartuchos serán originales, por supuesto, y funcionarán como cualquier otro; pero las impresoras los detectarán como falsos y, por lo tanto, "piratas" pese a ser de marca Canon. Por lo tanto, si los usamos veremos avisos en la pantalla que nos pedirán que usemos cartuchos originales, aunque la compañía promete que la funcionalidad será la misma.

De hecho, esta parece ser una "confesión" de que los chips de los cartuchos en realidad no servían para mucho, porque Canon afirma que la calidad de la impresión no se verá afectada en absoluto en comparación con los cartuchos ya disponibles. Los usuarios deberían poder imprimir como siempre, y la única diferencia es que los niveles de tinta no se mostrarán de manera adecuada; Canon avisa de que la pantalla puede mostrar "100%" y "OK" sin importar la cantidad de tinta que queda, hasta que de repente muestre "0%" y "Empty" cuando la tinta se acabe.

Los modelos afectados son de la gama imageRunner, y usan cartuchos de tipo "toner"; y por el momento, los nuevos cartuchos sin chips sólo se han confirmado para los mercados de Alemania, Australia y Nueva Zelanda. Las impresoras más modernas, con conexión a Internet, se actualizarán automáticamente para soportar los nuevos cartuchos, por lo que no deberían molestar mucho con mensajes.

La gran pregunta es qué pasará una vez que termine esta crisis, si Canon volverá a actualizar las impresoras para pedir sólo cartuchos originales, o si esto obligará a Canon a cambiar su política para aceptar cartuchos que no estén verificados con chips.