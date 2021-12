Huawei nos ha escuchado con este nuevo portátil: probamos el Huawei MateBook 14s

El nuevo MateBook 14s incluye la mayoría de las mejoras que pedíamos de su portátil estrella, haciéndolo incluso más recomendable que antes.

Como juntaletras del sector tecnológico, siempre es agradable ver cuando las compañías no sólo reciben bien nuestras críticas, sino que las usan para mejorar sus productos. Aunque parezca raro, la verdad es que ocurre más a menudo de lo que el lector puede pensar.

Al probar el nuevo Huawei MateBook 14s, me he dado cuenta de que este es uno de esos casos; prácticamente todo lo que no me gustó del modelo anterior ha desaparecido, y aunque sé que Huawei no ha hecho este portátil específicamente para mí, o para la prensa tecnológica, realmente da la sensación de que nos ha escuchado.

El más recomendable, ahora mejor

El Huawei MateBook 14s, como su nombre indica, es la evolución del MateBook 14 lanzado el pasado 2020. Pero que la ficha técnica no te engañe, aquí hay muchos más cambios que un simple salto a la 11ª generación de procesadores Intel Core; aunque gracias a eso este portátil ahora esté basado en la plataforma Intel Evo, que garantiza una mayor duración de la batería y ciertas características técnicas que el anterior modelo no tenía.

Los verdaderos cambios se encuentran en pequeñas diferencias de diseño que afectan enormemente a la experiencia. El mejor ejemplo de esto lo tenemos en la webcam; al igual que otros fabricantes como Asus, Huawei se tiró años intentando quitarla de en medio para conseguir unos bordes más finos en la pantalla. Para ello, integró la webcam en una de las teclas del teclado, y estaba a la vista sólo cuando la pulsábamos. Una idea graciosa, hasta que llegó la pandemia; entonces, los usuarios se dieron cuenta del ángulo poco favorecedor de la webcam, que apuntaba directamente a nuestras fosas nasales.

En el MateBook 14s, la webcam vuelve a su lugar tradicional, en el borde superior de la pantalla; sólo eso ya hace que este portátil sea mucho más recomendable para teletrabajo y para estar en contacto con la familia y amigos. La calidad de la imagen no ha variado mucho (el comportamiento con iluminación baja sigue siendo malo), pero el ángulo tradicional mejora enormemente la experiencia. Lo que sí veo criticable es que la webcam no tenga ninguna cubierta de privacidad, que era una de las mejores cosas de tenerla oculta en la tecla.

Curiosamente, como el diseño del MateBook 14s no ha variado respecto al modelo anterior, la tecla de la webcam sigue ahí; pero ahora se usa como un acceso directo para activar el dictado de voz, algo que puede ser útil para muchas personas.

Que el diseño sea muy parecido al anterior también supone que sigue siendo igual de elegante y bonito; realmente creo que Huawei está encontrando su sitio en el diseño de sus dispositivos. La única diferencia que veo es el logotipo de Huawei en la trasera, que ahora es más grande; pero el conjunto sigue siendo bonito y muy agradable en la mano, gracias al cuerpo de aleación de aluminio que reduce el peso hasta los 1,43 kg y ofrece un tacto 'premium'.

Una pantalla genial

Que ahora tenga un borde superior más grueso no ha afectado en nada a la pantalla, que de hecho, es mejor que en el modelo anterior. Sigue siendo de 14 pulgadas y con una relación de aspecto 3:2, es decir, más alta de lo habitual y mejor adaptada para leer y trabajar con documentos y ver páginas web; es de ese tipo de cosas que parecen pequeñas pero que se agradecen. La resolución ha mejorado un poco, lo que ayuda a conseguir una nitidez superior; es una gran pantalla para nuestra vista (con certificación TÜV de baja luz azul), y la representación de los colores es buena. Sólo echo en falta un mayor contraste, aunque el brillo de 400 nits no sea malo sobre el papel.

Pero la característica que realmente mejora la experiencia en esta nueva pantalla es la frecuencia de refresco, que ahora puede alcanzar los 90 Hz; eso se traduce en una interfaz de movimientos más suaves y precisos, y da la sensación de que todo va más rápido y mejor. No es una diferencia tan grande como una pantalla de 120 Hz, pero la notarás.

Eso sí, esta mayor frecuencia de refresco supone un mayor gasto de batería; por eso, Huawei ofrece un acceso directo en el teclado (Fn + R) para activar o desactivar el nuevo modo.

Es una buena pantalla para contenido multimedia, aunque no necesariamente la mejor; aún así, hay que decir que la experiencia multimedia ha mejorado mucho gracias a la inclusión de un sistema de sonido Huawei Sound de cuatro altavoces. Aunque no es compatible con Dolby Atmos, y no ofrecen sonido envolvente, tienen un gran 'impacto', con unos graves especialmente bien trabajados que ayudarán a disfrutar de películas de acción.

Plataforma Intel Evo

El otro gran cambio de hardware del MateBook 14s ya lo hemos comentado, el salto a la 11ª generación de procesadores Intel Core, acompañados de 8 o de 16 GB de memoria RAM; eso trae consigo las ya conocidas mejoras en rendimiento y eficiencia energética, gracias a las que la batería alcanza una duración muy buena; aunque me ha gustado más el cargador de 90 W USB-C incorporado, que podemos usar también con nuestro smartphone y el resto de dispositivos, ya que así no tenemos que llevar otro 'ladrillo' encima en nuestros viajes.

Hablando de USB-C, ahora tenemos dos conexiones de ese tipo, aunque a cambio sacrifiquemos uno de los USB-A; al menos, se incluye un puerto HDMI, aunque me hubiera gustado ver un lector de tarjetas microSD en el espacio adjunto al USB-A. No hay cambios en las medidas de seguridad y el teclado, que siguen siendo de las mejores; el botón de encendido tiene un lector de huellas dactilares integrado para iniciar sesión directamente, y el teclado presume de una buena sensación táctil teniendo en cuenta las limitaciones de espacio.

Con todo, este es un portátil que ofrece un buen rendimiento y que no debería dejarnos tirados en la mayoría de las situaciones. Todo ello, manteniendo unas temperaturas correctas incluso a máxima carga.

Usa tu tablet como segunda pantalla

Cuando compramos un nuevo portátil, sigue siendo habitual encontrarse software preinstalado que nunca vas a usar, como antivirus comerciales, buscadores y otra morralla. En el MateBook 14s también encontraremos programas, pero la diferencia es que estos son realmente útiles y todos desarrollados por la propia Huawei.

Este es uno de los pocos portátiles Windows que, de fábrica, pueden conectarse a nuestro móvil y tablet sin cables, y cambiar entre un dispositivo a otro de manera intuitiva. Gracias a PC Manager, podemos pasar documentos y archivos entre uno y otro, gestionar el portapapeles y comprobar el funcionamiento del PC, además de grabar la pantalla y hacer y compartir capturas de pantalla.

Con Huawei Share, sólo tenemos que poner el móvil encima del portátil para pasar las fotos que hemos hecho y editarlas en el ordenador, por ejemplo; pero la funcionalidad más llamativa es, sin duda alguna, la posibilidad de conectar nuestra tablet por WiFi, para usarla como una segunda pantalla.

He podido probar esta funcionalidad con la Huawei MatePad Pro, y tengo que decir que me ha sorprendido gratamente. Una vez asociada, tenemos varios modos.

Podemos duplicar el contenido de la pantalla a la tablet, lo que nos permite usar el lápiz táctil Huawei M-Pencil para dibujar directamente en el ordenador; es decir, podemos usar la tablet como una tableta gráfica.

Otra opción es simplemente extender el escritorio a la tablet, usándola como usaríamos una segunda pantalla en el escritorio; por ejemplo, para poner ahí los programas que queramos mantener abiertos y a la vista.

Por último, la opción de 'colaborar' establece una conexión entre el escritorio Windows y la pantalla de inicio de HarmonyOS de la tablet, permitiéndonos arrastrar archivos entre un sistema y otro como si fuesen el mismo.

Puede que todo esto te suene mucho, y es que Apple anunció que iba a permitir conectar el MacBook con el iPad con una función llamada Universal Control; pero Huawei ya hace esto, con los móviles y tablets que ya tenemos. ¿Quién está copiando a quién ahora? Es toda una demostración de lo lejos que ha llegado Huawei en cuestión de software, aunque le quede camino por delante con HarmonyOS.

Por último, aunque el MateBook 14s viene con Windows 10 de fábrica, permite la actualización a Windows 11, y de hecho, a mi me la recomendó la primera vez que inicié el ordenador.

Un gran portátil

Con todo lo que he dicho, no debería sorprender a nadie si declaro al Huawei MateBook 14s como uno de los mejores portátiles lanzados este 2021. En un formato ligero y práctico, Huawei ha usado componentes de calidad, con un gran estándar de fabricación y una experiencia de software única.

Aunque aún quedan detalles por limar, cada vez son menos, y a este paso nos vamos a quedar sin cosas de las que quejarnos.

El Huawei MateBook 14s ya está disponible a partir de 1.099 euros en la tienda de Huawei.