Este es el nuevo móvil plegable de Huawei, posible alternativa al Galaxy Z Flip de Samsung

Huawei ha adelantado el lanzamiento de su nuevo móvil plegable, con el que podría cambiar el diseño, optando por un móvil de tipo 'concha'.

Recordemos que Huawei fue una de las primeras marcas que apostó por los móviles plegables, lanzando productos comerciales como el Mate X y el Mate X2. Estos modelos siguen el camino de Samsung y su Galaxy Z Fold, es decir, una gran pantalla interior compaginada con otra más pequeña en el exterior.

Ahora, Huawei ha anunciado en sus cuentas de redes sociales que está lista para dar el siguiente paso, con un nuevo móvil plegable que será muy diferente a los anteriores que ha lanzado la compañía. Se llama Huawei P50 Pocket, y la última parte del nombre lo dice todo: este será un plegable más pequeño y compacto, que podremos llevar fácilmente en el bolsillo.

Aunque Huawei no ha adelantado detalles técnicos, sí que afirma que este será un móvil "compacto, pero potente"; así que podemos esperar alguno de los mejores procesadores disponibles para la compañía. Será un misterio si tendrá 5G, ya que hasta ahora no ha podido implementarlo por el bloqueo comercial de los EEUU; sin embargo, directivos de la compañía dejaron caer este mismo año que estaban cerca de encontrar una solución.

Compact yet powerful, that's #HUAWEIP50Pocket.



Coming soon. pic.twitter.com/7JKN8uL3Al