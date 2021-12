Así nació el producto tecnológico que mejor define el 2021, la Razer Zephyr

De todos los dispositivos que he probado este año, el que ha dejado un mayor impacto no es un smartphone ni un ordenador: es una mascarilla con ventiladores y luces RGB que me ha hecho ver que vivimos en un futuro extraño.

Mi prueba de la Razer Zephyr me abrió los ojos, especialmente cuando me miraban por la calle, extrañados e interesados por lo que llevaba en la cara.

Algo más que una simple mascarilla, la Zephyr es un respirador con dos ventiladores y filtros N95 que se asegura de que siempre nos llega el aire limpio a nuestros pulmones. A eso hay que sumar el llamativo diseño, con una zona transparente que permite leer nuestros labios y expresarnos mejor; ese sigue siendo uno de los grandes inconvenientes de las mascarillas tradicionales, y es comprensible que a mucha gente le cueste entender nuestras intenciones o expresiones si tenemos media cara tapada.

Pero también es una declaración de originalidad y de estilo, con un diseño impactante y luces personalizables que nos permiten declarar al mundo cómo somos, o cuál es nuestro ánimo hoy. Es el tipo de dispositivo que solemos ver de la mano de artistas y pioneros, como prototipos o conceptos de cómo sería el futuro; pero no, es un producto comercial que se puede comprar (si lo consigues).

Que Razer haya invertido en hacer realidad el prototipo Project Hazel presentado en el CES 2021, hace ya casi un año, ha sido una de las mayores sorpresas de los últimos meses. Dar la campanada en el evento de electrónica de consumo más grande del mundo sirvió para recibir mucho 'feedback' de potenciales clientes y del resto del mercado; en ese momento quedó claro: iba a hacerse realidad, y apenas medio año después, Razer puso a la venta la versión definitiva de la Zephyr durante la pasada RazerCon.

Pero ¿cómo se hizo realidad un producto tan futurista? Sandoval, director de Márketing de Producto de Razer ha tenido la oportunidad de responderme a estas y otras preguntas.

Antes que nada, ¿Cómo se os ocurrió crear un dispositivo como este? ¿Cómo encaja en la filosofía gaming de Razer y con el resto de vuestros productos?

Cuando la pandemia empezó, Razer reaccionó de varias maneras para dar soporte a nuestra comunidad global. Al principio, había escasez de mascarillas quirúrgicas, así que Razer convirtió parte de nuestro espacio de manufacturación para producirlas y distribuirlas globalmente. Conforme las cosas progresaron, nos dimos cuenta de la oportunidad de implementar purificación de aire de una manera segura, social y sostenible, que marque la diferencia y encaje con las necesidades cambiantes de nuestros consumidores.

Razer se ha comprometido significativamente con la sostenibilidad con nuestro movimiento #GoGreenWithRazer, un programa de sostenibilidad de 10 años, adoptando diseños de producto sostenibles, fabricación y cumplimiento, pero también para nutrir una mentalidad más verde en nuestros consumidores y socios. La Razer Zephyr es un claro ejemplo de ofrecer al mercado una solución más sostenible, en comparación con mascarillas médicas, con una producción y consumo responsables. Al usar una cubierta reutilizable y filtros probados en laboratorio, pudimos reducir los residuos en un 80%.

La Zephyr inicialmente empezó como Project Hazel, un prototipo presentado en medio de la pandemia. ¿En qué punto decidisteis convertirlo en un producto comercial? ¿Cuánto duró este proceso? ¿No teníais miedo de que la pandemia terminaría de repente por las campañas de vacunación?

Project Hazel fue revelado durante el CES 2021, y recibió varios premios de "Lo mejor del CES". Desde el principio, aficionados alrededor del mundo elogiaron y abrazaron el concepto, dando opiniones valiosas y pidiéndonos que iniciemos la producción lo antes posible. Nunca fue una cuestión de "si [producirla]" sino más una cuestión de "cómo de pronto", ya que estábamos continuamente trabajando con expertos en mascarillas, profesionales de la salud, e ingenieros para desarrollar el producto con las mejores especificaciones y funciones, cubriendo tanto las expectativas de los consumidores como sus necesidades.

Sin embargo, también debíamos asegurarnos de que cumplía con las expectativas de seguridad, así que Razer Zephyr ha sido probada en laboratorio para proveer una eficiencia de filtración bacteriana del 99% (más alta que mascarillas reutilizables y de tela). Lo remarcable es que pudimos producir el producto comercial apenas diez meses después de mostrar el concepto.

¿Cuáles fueron las prioridades a la hora de diseñar la Zephyr? ¿Estética, funcionalidad?

Queríamos que la Razer Zephyr tuviese un diseño centrado en el ser humano, con una máscara transparente e iluminación Razer Chroma RGB integrada para asegurar la clara visibilidad de la cara y las expresiones vocales, incluso en entornos oscuros. También priorizamos la salud y la comodidad durante el uso diario, lo que nos llevó a usar un sistema de doble correa, para la cabeza y la nuca, además de una cubierta de silicona para el rostro. Esto permitió que el producto acomodase una gran variedad de formas y tamaños de cabezas al mismo tiempo que ofrecía un ajuste ceñido.

Por supuesto, los aficionados de Razer siempre buscan maneras de destacar entre la multitud, así que también incluimos Chroma RGB externo, controlado con la app Razer Zephyr para iOS y Android.

La Razer Zephyr se agotó instantáneamente, tan pronto como se puso a la venta. ¿Esperábais este éxito durante las fases de diseño y producción?

¡La respuesta de nuestra comunidad ha sido increíble! Estamos lanzando lotes de unidades conforme están disponibles, y en cada ocasión se agotan inmediatamente, ¡en ocasiones en apenas unos segundos! Entendemos que hay muchos aficionados esperando pacientemente poner sus manos en el dispositivo, así que estamos trabajando duro para producir más, y también hemos implementado sistemas para evitar bots que compren todo el inventario para la reventa. Seguiremos aportando actualizaciones sobre la disponibilidad en nuestros canales de redes sociales y en eventos RazerStore Live.