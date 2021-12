Instagram por fin va a mostrar publicaciones en orden, después de años de quejas

El líder de Instagram, Adam Mosseri, ha revelado por sorpresa que el desarrollador está trabajando en recuperar el orden cronológico para las publicaciones, tal y como se mostraban en los inicios de la app.

Desde 2016, cuando abrimos la app de Instagram no se nos muestran las últimas publicaciones de los usuarios que seguimos; en vez de eso, la Inteligencia Artificial de Instagram y Facebook se encarga de reordenarlas basándose en nuestra actividad, lo que cree que nos gustará más ver primero, y publicaciones 'recomendadas' por Instagram.

El resultado es un 'feed' personalizado que, en teoría, debería ser más atractivo para el usuario; pero desde el principio, recibió críticas de usuarios que, simplemente, quieren ver qué es lo que han publicado sus contactos en el momento en el que lo han publicado. Pese a estas quejas, Facebook siguió apostando por sus algoritmos en todos sus productos, en un intento de generar más interacciones.

Ahora, Instagram parece dar marcha atrás, anunciando una versión de la app que nos permitirá ordenar las publicaciones en orden cronológico; es decir, que primero veremos las últimas que se han publicado sin importar de quién sean.

Si parece un anuncio sorprendente, es porque lo es, pero tiene explicación. Mosseri lo realizó ante el Senado de los Estados Unidos mientras estaba siendo interrogado por las últimas revelaciones sobre el impacto negativo de Instagram en los jóvenes; un impacto del que, según las filtraciones, la directiva de Instagram era plenamente consciente, por lo que podría haber puesto en riesgo a sus usuarios de manera deliberada con las recomendaciones de los algoritmos.

Igual que tuvo que hacer su jefe, Mark Zuckerberg, Mosseri respondió a las duras acusaciones de los representantes, incluyendo una senadora republicana que afirmó que no tenía "empatía por los adolescentes".

En ese contexto, el anuncio de Instagram fue, evidentemente, un intento de calmar los ánimos con la posibilidad de que Instagram no use los polémicos algoritmos; pero no tiene ni una fecha de lanzamiento aproximada. Además, Mosseri intentó proponer la creación de un órgano de la industria que determine mejores prácticas para proteger los datos de los menores, pero fue respondido de manera tajante por un representante demócrata: "el tiempo de la auto-regulación ha terminado".

Más protección para adolescentes

Mientras tanto, Instagram presentó esta semana nuevas medidas de protección para adolescentes, que incluyen lo que llaman un "enfoque más estricto" en las recomendaciones que reciben los menores de edad que usan la app, incluyendo recomendaciones de temas diferentes si detectan que están centrados en uno solo.

Además, a partir de ahora la app bloqueará los intentos de etiquetar o mencionar usuarios adolescentes de usuarios que no los sigan. Más importante parece el lanzamiento de las primeras herramientas para padres y tutores, que permitirán ver el tiempo que pasan los jóvenes en Instagram y establecer límites de tiempo.