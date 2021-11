Esta Inteligencia Artificial es capaz de crear fotografías a partir de tus palabras

Nvidia ha creado un modelo de aprendizaje automático capaz de convertir frases en fotografías realistas dependiendo de lo que escribamos.

El uso de IA en imagen real más popular es el 'deepfake', que es capaz de aplicar el estilo o propiedades de un vídeo o fotografía a otro; por ejemplo, poniendo la cara de una persona en la de otra, o que diga palabras que nunca ha dicho. El inconveniente de esta tecnología es que necesita de una referencia de la que 'aprender', no puede inventarse cosas por su cuenta.

Por eso, el proyecto presentado por Nvidia es tan sorprendente. Se llama GauGAN2, y es capaz de generar fotografías realistas sólo partiendo de frases y palabras; el objetivo de los ingenieros fue obtener la menor cantidad posible de indicaciones para interpretar lo que el usuario quería.

El modelo de aprendizaje automático se basa en una base de datos de 10 millones de fotografías de alta calidad, que han sido analizadas buscando elementos identificativos, como montañas, lagos, o ríos. Por lo tanto, la IA está limitada por el momento a crear paisajes y fotografías de la naturaleza, pero a cambio los resultados son extremadamente realistas.

No sólo eso, sino que una vez creada la imagen tenemos varias opciones para modificarla; por ejemplo, podemos borrar unas nubes que no nos gustan, o incluir un banco de tierra en medio del río, o meter rocas en el agua. Sólo tenemos que esperar un poco para que se genere la imagen, y el resultado es una fotografía de un lugar que no existe, que sólo está en la 'imaginación' de la IA.

Youtube Video

El gran inconveniente es que GauGAN2 funciona sólo en inglés, y que aún tiene importantes limitaciones; por ejemplo, en mis pruebas no he sido capaz de meter casas en los paisajes, pese a que aparentemente es una opción. Aún así, es un gran adelanto de lo que está por llegar en el campo del aprendizaje automático, con aplicaciones muy útiles. Ya hemos visto algunas, como con la última función de los Google Pixel que es capaz de eliminar a personas que aparecen en nuestras fotos.