WhatsApp cambia su política de privacidad en Europa después de recibir una multa récord

La política de privacidad de WhatsApp ha sido modificada este lunes en respuesta a la multa que el servicio recibió el pasado mes de septiembre.

Fruto de tres años de investigación de la DPC (comisión de protección de datos irlandesa), la multa a WhatsApp fue de una cuantía récord, 225 millones de euros; los investigadores consideraron que no había sido transparente con la manera en la que comparte datos con Facebook, su casa madre.

El Reglamento General de Protección de Datos europeo, GDPR por sus siglas en inglés, impone ciertos requisitos de transparencia a los servicios online; incluyendo informar al usuario de cómo sus datos son traspasados entre entidades.

Hoy, WhatsApp ha modificado su política de privacidad, tal y como le urgió la DPC; sin embargo, el servicio ha aclarado que sus prácticas son las mismas que antes, y que no hay cambios en sus procesos ni acuerdos con los usuarios. Es por eso que la app no pedirá aceptar estos servicios para continuar usando nuestra cuenta, ya que en el fondo, no ha cambiado nada.

Tiene sentido, ya que WhatsApp no recibió la multa por compartir datos con Facebook, sino por no explicárselo correctamente a lo usuarios; en teoría, una vez que WhatsApp confirme a los usuarios cómo gestiona sus datos, no debería haber problemas, al menos con las entidades de protección de datos.

Está por ver cómo recibirán los usuarios este cambio, especialmente por la cada vez más estrecha relación de WhatsApp con Facebook. Recordemos que a principios de 2021 la compañía implementó un polémico cambio en los términos de servicio de WhatsApp, que incluían más referencias a Facebook; desde entonces, lleva todo el año intentando convencer a su comunidad de usuarios de que no está intentando espiar sus conversaciones para venderles publicidad a través de Facebook.

Los nuevos términos, en los que presumiblemente Facebook estará más presente, pueden reavivar esta polémica. La marca Facebook se ha vuelto 'tóxica', y el cambio de nombre a Meta podría ser un intento de empezar de cero.

WhatsApp recurrirá la multa

Los cambios anunciados hoy no implican que WhatsApp haya aceptado la multa, que trae su propia polémica. Originalmente, la DPC irlandesa había propuesto una multa máxima de 50 millones de euros, y Facebook apartó 77 millones en sus previsiones anuales para pagarla; pero las protestas de otros reguladores (Irlanda ha sido acusada de proteger a Facebook y otras tecnológicas en el pasado) motivó al Comité Europeo de Protección de Datos a subir la cifra hasta 225 millones.

WhatsApp aclara que sigue estando en desacuerdo con esta decisión, y que la apelará en los tribunales; cree que ya proporcionaba la información necesaria a los usuarios, pese a estos cambios en la política de privacidad.