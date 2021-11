Cómo recuperar el contador de 'No me gusta' de Youtube ahora que lo han quitado

Un programador ha lanzado una extensión de navegador que recupera el contador de 'no me gusta' que ha sido eliminado por YouTube.

El servicio de vídeos de Google sorprendió a todo el mundo hace una semana, cuando anunció que iba a eliminar uno de los indicadores de éxito de los vídeos: el contador del botón de "no me gusta", que indica a cuántos usuarios no les ha gustado el contenido.

YouTube defendió el cambio como una manera de luchar contra el comportamiento tóxico de algunos de sus usuarios; es bien sabido que se forman 'brigadas' para pulsar el botón en vídeos polémicos y según los estudios de YouTube, esta práctica afecta más a los canales pequeños. Para proteger a los creadores, la compañía ha decidido dejar sólo el contador de 'Me gusta'; sus pruebas demostraron hará menos probable que la gente pulse en el botón negativo.

Sin embargo, YouTube pasó por alto el gran beneficio de ese contador: ayuda a los usuarios a evitar vídeos maliciosos o engañosos. La compañía confesó que sus pruebas demostraron que los usuarios usan el contador para saber si un vídeo es fiable y merece la pena verlo. Además, el botón 'Nno me gusta' también es usado por la comunidad para declarar su enfado y enviar un mensaje. Sin el contador, podríamos pensar que el YouTube Rewind de 2019 fue bien recibido, con 3 millones de 'Me gusta'; pero eso es porque se ocultan los más de 19 millones de 'No me gusta'.

Estos argumentos no han convencido a YouTube, que ha seguido adelante con su plan; ya hay cuentas que han perdido el contador de "no me gusta". Pero al mismo tiempo, ya hay 'trucos' para recuperarlo, como una extensión para Chrome y Firefox publicada por un programador en Reddit.

Tiene importantes limitaciones, ya que aunque el botón sigue funcionando, el dato público de 'No me gusta' se eliminará el próximo 13 de diciembre; a partir de entonces, sólo los creadores de los vídeos podrán verlo. Las cifras mostradas se basan en la cantidad de 'No me gusta' obtenidos hasta ahora, y en predicciones basadas en el comportamiento de los usuarios de la extensión; así que no será una manera fiable de saber si un vídeo nuevo está teniendo éxito.

Aún así, puede ser muy útil para vídeos viejos, y especialmente, es otra manera de protestar la decisión de YouTube.