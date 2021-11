Microsoft va a por los Chromebooks (otra vez) con el nuevo Windows 11 SE y portátiles ultrabaratos

Microsoft ha presentado su nueva bala contra la creciente amenaza de ChromeOS, una nueva versión de su sistema operativo llamada Windows 11 SE.

Si tienes una sensación de déjà vu, es por una buena razón; esta no es la primera vez que Microsoft intenta algo semejante. En algunos mercados, especialmente el estadounidense, Google ha conseguido quitarle buena parte del mercado educativo con los Chromebook, especialmente con los modelos más baratos. En respuesta, Microsoft ha intentado en un par de ocasiones lo mismo, lanzando versiones limitadas de Windows que no han conseguido despegar.

Esta semana, lo ha vuelto a intentar, con el nuevo Windows 11 SE. El "SE" no significa nada, es sólo para distinguirlo de la versión principal que fue lanzada hace pocas semanas. Se trata de un sistema específicamente diseñado con fines educativos, concretamente hasta la educación secundaria, y no estará disponible para el gran público; de hecho, ni siquiera podremos descargarlo e instalarlo en nuestro ordenador, y sólo estará disponible preinstalado en algunos modelos.

A simple vista, será una instalación de Windows 11 cualquiera, pero con importantes limitaciones; los usuarios no podrán instalar apps, por ejemplo, ni de la Tienda de Microsoft ni programas nativos. Sólo los administradores de sistema podrán instalar apps, seleccionadas en seis categorías: filtrado de contenido, exámenes, accesibilidad, comunicación en clase, diagnóstico y gestión, y navegadores. No se podrán instalar apps que no entren en esas categorías, pero los usuarios podrán iniciar aplicaciones web con el navegador.

El sistema está diseñado para ser gestionado por un administrador en la escuela o centro educativo, y es necesario usar la plataforma en la nube, Microsoft 365. Hasta el inicio de sesión estará limitado a Azure Active Directory y a una cuenta Microsoft.

La interfaz de Windows 11 SE se ha simplificado, eliminando distracciones; las apps se inician siempre a pantalla completa, ocupando todo el espacio, y el sistema ha sido 'adelgazado' para adaptarse a equipos poco potentes. También se prioriza el almacenamiento en la nube para ahorrar espacio en el ordenador.

Con todo esto, los primeros ordenadores con Windows 11 SE destacan por ser muy baratos. Microsoft ha demostrado su apuesta por el sistema lanzando su propio portátil, el Surface Laptop SE. Con una pantalla de 11,6 pulgadas que no alcanza resolución FullHD, un procesador Intel Celeron y 4 GB de RAM, tiene el hardware justo para iniciar el sistema y usar aplicaciones web, nada más; pero Microsoft lo ofrecerá por 249 dólares, convirtiéndose en el Surface más barato de la gama con diferencia.

Otros fabricantes ya han anunciado que se sumarán a la idea, anunciando portátiles similares tanto en características como en precio: Asus, Lenovo, Acer, Dell y Dynabook han sido los primeros en apostar por Windows 11 SE, algunos con añadidos propios como un diseño dos en uno y pantalla táctil.

Al centrarse únicamente en educación, este puede ser el mayor golpe que Microsoft ha dado a los Chromebooks; por lo menos, parece ser el mejor pensado. Por el momento, no hay datos de su lanzamiento en España, donde los Chromebooks ya están empezando a hacerse un hueco.