La firma de videojuegos de 'Grand Theft Auto V' compra la valenciana elite3d

Ángel Álvarez Valencia

El gigante estadounidense de los videojuegos Take-Two Interactive Software, que posee entre otras compañías la firma desarrolladora de Grand Theft Auto V o el dueño de la licencia del videojuego oficial de la NBA2K, ha anunciado que ha adquirido el estudio valenciano elite3d.

Take-Two Software, que cotiza en el Nasdaq y alcanzó en su último ejercicio unas ventas de 3.400 millones de dólares, ha realizado esta operación a través de su marca 2k. Según el grupo estadounidense, elite3d, marca bajo la que opera la sociedad Platygobian, es uno de los estudios creativos líderes del mundo en diseño gráfico 2D y 3D para la industria de los videojuegos.

Además, 2K ha adquirido el estudio de desarrollo Turia Games, en Valencia, que pertenecía a los fundadores de elite3d. El comprador no ha desvelado las cifras de empleados ni las condiciones financieras del acuerdo.

elite3d es un estudio creado en 2005 por Óscar Ferrero y José Luis Queral en su ciudad natal, Valencia. Entre los últimos trabajos en los que ha participado el estudio de arte de videojuegos se encuentran Call of Duty: Blacks Ops 4 o Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge, para los que ha diseñado distintos escenarios y creado personajes.

Oficina europea para nuevas franquicias

La nueva oficina de Valencia complementará la sede de 31st Union en San Mateo, California. El estudio, fundado en febrero de 2019 y dirigido por el veterano de la industria Michael Condrey, seguirá desarrollando su esperado proyecto AAA, que todavía no se ha anunciado. Tras la adquisición, 31st Union funcionará como un equipo integrado y global en todas las disciplinas, adoptando un enfoque permanente para una conexión y colaboración continua entre colegas de profesión.

Otros empleados de elite3d formarán una nueva sede de la división Global Services de 2K que ayudará a la compañía a extender aún más su presencia en todo el mundo y aumentar su portfolio. Se unirán al equipo interno de 2K responsable de la animación, arte, captura de movimientos, gestión de proyectos, tecnología de juegos, búsqueda de talentos, investigación de usuarios, efectos visuales y mucho más.

Según la multinacional, los nuevos miembros del equipo tendrán la oportunidad de apoyar a las nuevas franquicias ya establecidas, para los proyectos anunciados y los que aún están por anunciar. Además, Valencia se unirá a los equipos de Global Services en Londres y Austin (Texas).

La empresa valenciana fue una de las que incluyó el presidente de Gobierno Pedro Sánchez como motor de la nueva economía y susceptible de recibir los fondos Next Generation cuando presentó el Plan de Resiliencia y Recuperación en Valencia.