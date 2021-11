Nuevo Poco M4 Pro 5G, salto en la gama media que llega a España

Pocophone, la marca que empezó como una división de bajo coste de Xiaomi, ha presentado hoy su nueva apuesta para el mercado español, el M4 Pro 5G.

Los Pocophone se han plantado como una alternativa a tener en cuenta en el competitivo sector de la gama media-baja, por una simple razón: la mayoría de sus smartphones son modelos de Redmi o Xiaomi con algunas modificaciones estéticas. Así que no es de extrañar que tengan buenas características con un precio competitivo.

El Poco M4 Pro 5G presentado hoy no es una excepción. Aunque evidentemente la compañía no lo ha confirmado oficialmente, los rumores de antes de la presentación apuntaban a que estamos ante una revisión del Redmi Note 11 que fue presentado en China el mes pasado. Y a simple vista, eso parece ser cierto.

Poco ha tenido un año interesante, con el lanzamiento de modelos como el Poco F3, su modelo de gama más alta y más completo hasta ahora. También ha lanzado el M3 Pro 5G, que ofrece un punto de entrada más barato a la tecnología 5G. Gracias a estos lanzamientos, Poco presume de haber llegado a la primera posición de ventas en España durante el Amazon Prime Day, con el Poco X3.

El Poco M4 Pro 5G llega como el siguiente salto respecto al M3 Pro 5G, que estaba orientado a un precio menor de 200 euros. El nuevo M4 Pro 5G también está dirigido a la gama media, pero para un público más entusiasta que quiere disfrutar de fotografía, aplicaciones e incluso juegos. Para ello, ha mejorado el rendimiento con el nuevo procesador de Mediatek, el Dimensity 810, fabricado en un proceso de 6 nm, con ocho núcleos que llegan a hasta 2,4 GHz para una mayor eficiencia energética, al igual que los procesadores de gama alta. Respecto a la generación anterior, ha mejorado la eficiencia y la potencia, superando por mucho al Dimensity 700 en pruebas como AnTuTu. También se mantiene un acceso más rápido al almacenamiento con UFS 2.2, para instalar y acceder a apps más rápidamente, ampliable con hasta 1 TB con tarjetas microSD.

El nuevo modelo viene con MIUI 12.5 por defecto, que usa un 15% menos de batería con un uso de CPU un 22% menor. La tecnología de expansión dinámica de RAM permite ampliar la memoria, usando el almacenamiento disponible. El móvil estará disponible en versiones de 4 y 6 GB de RAM, pero con la expansión será como tener 5 y 8 GB de memoria RAM, según Poco. Al igual que el M3, contará con conexión dual 5G.

La batería también se ha mejorado para soportar esa potencia adicional, quedándose en 5.000 mAh, para obtener dos días de duración. Es posible ver vídeos durante 16 horas o 176 horas escuchando música. Poco también se suma a la carga rápida, con 33 W; sin embargo, la compañía le añade el calificativo "Pro", afirmando que su tecnología hace que la carga no se ralentice cuando llegue al 80 o al 90%, como es habitual. Eso hace que sea más rápido que la carga de 50 W de algunos modelos viejos. Permite recargar todo el dispositivo en sólo 59 minutos.

En cuanto al diseño, el M4 Pro 5G estará disponible en varios colores, empezando con el negro. El azul tiene un gradiente, y por último, el amarillo característico de la marca. Como es habitual, el módulo de la cámara se extiende con una decoración en negro y el logotipo de la marca.

La pantalla es de 6,6 pulgadas, la más grande de la serie M de Poco hasta ahora, más cercano a modelos como el F3. La tasa de muestreo es de 240 Hz, una reacción más rápida a los toques mejor para jugadores. Por primera vez, se soporta la gama de color DCI-P3, más amplia y vibrante. La tasa de refresco se queda en los 90 Hz para una mejor experiencia, aunque cambia de manera dinámica dependiendo de lo que estemos haciendo para conservar batería. Con todo, Poco promete que es una de las mejores pantallas de la gama media.

En el conjunto de cámaras, se incluye un sensor de 50 MP, por primera vez en un móvil de Poco; la mayor resolución permite captar mejor los detalles, así como las sombras. Cuenta con un modo noche, que incorpora cálculos por Inteligencia Artificial para que no se pierdan los detalles. Por primera vez en un Poco M, se incluye una cámara gran angular, para capturar imágenes de 119 grados, obteniendo más partes de la imagen que normalmente no aparecen en la cámara principal. Curiosamente, Poco ha eliminado el resto de sensores, ofreciendo sólo una cámara dual para centrarse en las que tiene; responden a las voces de los usuarios, que afirman que no usan el sensor de profundidad ni la cámara macro. La cámara frontal es de 16 MP para unas mejores selfies.

Para mejorar la experiencia, se incluyen dos altavoces para obtener sonido estéreo. La vibración se ha mejorado con un nuevo motor, el mismo que se usa en los modelos más punteros de Poco para obtener una vibración más precisa. Sin embargo, se mantienen características que están desapareciendo de otros modelos, como la radio FM, el jack de audio de 3,5 mm, y los rayos infrarrojos para controlar dispositivos. El botón de encendido ahora se puede pulsar dos veces para acceder a más funciones como el asistente o la linterna.

El Poco M4 Pro 5G estará disponible a partir de 229 euros por la versión de 4GB y 64 GB de almacenamiento; la oferta inicial será de 199 euros. La versión de 6 GB y 128 GB, estará disponible por 249 euros, con una oferta inicial de 219 euros. Estará disponible el 11 de noviembre en plataformas como AliExpress y la tienda de Poco.

Por último, el Poco F3, el modelo más puntero de la marca, también estará disponible en un nuevo color, Plata Lunar, con un diseño moderno.