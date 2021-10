El ridículo de Apple con el 'notch' del MacBook Pro: menús y notificaciones desaparecen

El polémico 'notch' o muesca en la pantalla del nuevo portátil de Apple ha provocado muchas discusiones, especialmente cuando no está del todo bien implementado.

El último evento de Apple fue uno de los más raros y contenciosos que se recuerdan. Lo que debería haber sido una simple presentación de los nuevos MacBook Pro acabó siendo una sucesión de decisiones extrañas y productos que no tienen mucho sentido, incluyendo un trapo por 25 euros.

El 'notch' del MacBook Pro fue lo que más emociones fuertes levantó. Al igual que el iPhone, el nuevo portátil tiene una muesca en la pantalla, que almacena la nueva cámara los sensores frontales. La lógica es que así Apple puede meter un sensor de alta definición sin tener bordes más gruesos en la parte superior, pero muchos no estaban convencidos.

Ahora que las primeras unidades han llegado a los usuarios, estamos viendo cómo Apple ha adaptado su sistema al notch, y hay buenas noticias, y otras no tan buenas. Empezando por las primeras, macOS es un sistema mejor adaptado a un notch por su barra de menús superior; en Windows, sería un problema mucho más grande ya que taparía parte de las ventanas a pantalla completa.

Pero la pregunta que todo el mundo se hizo fue la misma: ¿qué pasa cuando los menús de la app abierta o los menús de estado se extienden hasta el notch? Pues, al menos en algunos casos, parece que simplemente desaparecen detrás del notch.

WTF HAHAHAHA HOW IS THIS SHIPPABLE? WHAT IS THIS?! pic.twitter.com/epse3Cv3xF