La legendaria marca Palm ha vuelto, pero no como hubiéramos deseado

Los nuevos Palm Buds Pro son unos auriculares inalámbricos que llevan la marca que en su día fuera sinónimo de "PDA" y "ordenador de bolsillo".

Antes de que los smartphones cambiasen el mercado, la idea de tener todo un equipo informático, capaz de enviar correos electrónicos y una agenda completa, se hizo realidad gracias a fabricantes como Palm. Pero fue precisamente la llegada del iPhone y móviles Android la que dejó a Palm en tierra de nadie, y después de cambiar de manos en un par de ocasiones, desapareció, aparentemente para siempre.

Pero no fue así. La marca Palm ha revivido, y va a lanzar un producto nuevo por primera vez en tres años; claro, que eso no significa que las PDAs también hayan vuelto de entre los muertos. De manera sorprendente, Palm volverá con unos auriculares inalámbricos, y lo mejor es que no tienen mala pinta.

Sobre el papel, los Palm Buds Pro cumplen muchas de las exigencias del usuario moderno. Tienen cancelación de ruido, un diseño ligero, 'drivers' de 10 mm, y resistencia al sudor IPX4; duran 4,5 horas con la cancelación de ruido, y hasta 24 horas con el estuche de carga. Los seis micrófonos integrados permiten activar la cancelación de ruido del entorno, para que nuestra voz se escuche mejor. La guinda del pastel es que son muy baratos, con un precio de 99 dólares en Estados Unidos (el lanzamiento en España no se ha confirmado).

La nota de prensa explica el motivo por el que Palm ha decidido volver con unos auriculares: porque en su día ayudó a diseñar los Beats by Dre, la marca que ahora pertenece a Apple, y en su directiva aún quedan miembros de aquella época. En base a eso, prometen "sonido de nivel de estudio", además del mencionado diseño.

Pero sólo hace falta rascar un poco para ver que, detrás de este lanzamiento no hay tanto trabajo como Palm quiere aparentar. En The Verge han descubierto que estos Palm Buds Pro son idénticos a unos auriculares sin marca de procedencia china; el diseño y las características son idénticos, pero el precio es de 39,99 dólares, muy inferior.

Esto no es nada raro, y es habitual que fabricantes chinos creen productos de "marca blanca" que luego pueden vender. La propia Palm parece confirmar que está usando un producto chino al que le ha pegado su marca, afirmando que los Buds Pro han sido fabricado "con el apoyo de suministradores en China".

Además, hay que recordar que el consorcio de empresas que controla Palm fue creado por TCL, uno de los principales fabricantes de estas "marcas blancas". Por ejemplo, algunos de los nuevos televisores de Amazon son modelos de TCL con la marca cambiada.

En definitiva, este lanzamiento no significa que Palm vaya a volver a fabricar dispositivos propios, al menos no de momento.