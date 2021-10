Un MacBook Pro con 'notch' en la pantalla como el iPhone, la locura a pocas horas del evento de Apple

El nuevo MacBook Pro habría sido filtrado poco antes de su presentación el lunes, con un elemento muy llamativo en la pantalla.

La filtración, publicada en la red social Weibo, muestra un portátil Mac con un 'notch', o muesca, en la pantalla; los usuarios de iPhone lo reconocerán inmediatamente, ya que es la misma solución que Apple lleva implementando desde el iPhone X.

En esta muesca se alojaría la webcam del MacBook Pro, y su función sería similar a la del iPhone: conseguir un diseño 'todo pantalla' sin sacrificar la cámara frontal; por lo tanto, es de esperar que el MacBook Pro elimine casi completamente los bordes de la pantalla.

Oh no. Why is the new MacBook Pro screen notched? pic.twitter.com/zO67bl81fX