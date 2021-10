El truco viral para copiar notas con el iPhone que está llegando a las clases

Estudiantes se están aprovechando de una de las nuevas funciones del iPhone para copiar notas en clase.

Así lo ha demostrado un vídeo que se ha hecho viral en TikTok, la plataforma favorita de los más jóvenes; el vídeo, de apenas unos segundos, lo cuenta todo: cómo es posible usar el iPhone para espiar los apuntes de otros estudiantes y obtenerlos sin necesidad de escribir nada.

El 'truco' se basa en una de las novedades de iOS 15, lanzado el pasado mes de septiembre. Se llama 'Live Text', y usa aprendizaje automático para reconocer el texto escrito en cualquier sitio. Como demuestra el vídeo, sólo hay que abrir la cámara del iPhone, hacer una foto y pulsar en el botón de la esquina inferior derecha; el iPhone automáticamente detectará el texto y podremos seleccionarlo y copiarlo en un archivo o una nota.

De hecho, ni siquiera hace falta tomar la foto; el iPhone es capaz de detectar si estamos enfocando texto, y nos ofrecerá la posibilidad de seleccionarlo directamente sin necesidad de hacer la foto.

Cuando Apple presentó esta funcionalidad en el WWDC 2021, lo hizo orgullosa, demostrando cómo es posible usarla para traducir texto en idiomas que no hablamos, por ejemplo; el sistema de aprendizaje automático es capaz de reconocer una gran variedad de tipos de letra, incluso escritos.

Apple probablemente no se esperaba que esta novedad se hiciese popular por ser ideal para hacer 'trampas' y robar notas en clase. El vídeo original, grabado en una clase en Francia, se ha hecho viral, con más de 90.000 "likes" o "Me gusta", y en Twitter una copia del vídeo publicada por @juanbuis ha obtenido más de 13.800 retweets y 2,4 millones de reproducciones.

students are starting to steal each other's notes with iOS 15 and it's... kind of genius pic.twitter.com/klE992DuBn