Twitch ha sido hackeada otra vez y vandalizada con fotos de Jeff Bezos

Durante dos horas, varias páginas de Twitch han sido modificadas por supuestos atacantes que habrían obtenido un acceso no autorizado.

Las páginas afectadas son las de algunos de los juegos más populares del momento, como GTA V, Back 4 Blood, Minecraft y Apex Legends. A través de estas páginas es posible acceder a 'streamings' en directo de usuarios jugando a esos títulos, e incluyen información como la sinopsis e imágenes de los juegos.

Los atacantes han conseguido cambiar esas imágenes por una foto de Jeff Bezos, en la que se muestra al fundador de Amazon, propietaria de Twitch, haciendo un gesto gracioso con la cara; es una imagen que ha sido usada como 'meme' en redes sociales.

More Twitch shenanigans are afoot. All game directory header pictures on the Web version of Twitch are now showing a closeup picture of Jeff Bezos. It's been like this for the last 2 hours. pic.twitter.com/LcKP9jGMCC