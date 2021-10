Windows 11 ya está aquí: cómo conseguirlo y qué necesitas para usarlo

Un día antes de lo previsto, Microsoft ha lanzado Windows 11, su nuevo sistema operativo que supone una evolución respecto a Windows 10.

Aunque el lanzamiento fue anunciado para el 5 de octubre, parece que alguien en Microsoft tenía muchas ganas de que todo el mundo viese las novedades, porque ya el 4 de octubre muchos usuarios pudieron descargarlo y usarlo.

Qué necesito para Windows 11

Windows 11 no es un sistema muy exigente, aunque sí que requiere componentes más nuevos que Windows 10. La regla general es que cualquier ordenador con hasta dos o tres años de antigüedad está preparado para Windows 11; más allá, es un poco más complicado.

Los requisitos técnicos de Windows 11 son:

Procesador de 1 GHz de 2 o más núcleos, de 64 bits.

TPM 2.0

4 GB de memoria RAM.

64 GB de almacenamiento interno

Tarjeta gráfica compatible con DirectX 12 con drivers WDDM 2.0.

Pantalla de resolución 720p mayor de 9 pulgadas con 8 bits por canal de color.

Conexión a Internet.

Cómo saber si mi ordenador es compatible

Hay varias herramientas para saber si nuestro ordenador es compatible sin necesidad de mirar los requisitos. La primera es la app oficial de Microsoft, que una vez instalada comprobará si nuestro equipo es compatible. La segunda es WhyNotWin11, que puede ser más completa en indicarnos qué necesitamos para ejecutar Windows 11.

Hay un par de detalles que seguramente te han llamado la atención. El primero es TPM 2.0, un módulo de seguridad que permite cifrar contraseñas y datos; viene preinstalado en la mayoría de portátiles modernos, pero en los sobremesa y ordenadores montados por usuarios es más raro encontrarlo.

La buena noticia es que probablemente tu ordenador sea compatible con TPM 2.0, con una implementación virtual de Intel o AMD, y no lo sepas. Aconsejamos leer este artículo sobre cómo activar TPM en la placa base para saber más.

El segundo detalle es que necesitas conexión a Internet para poder usar Windows 11; eso es porque durante la instalación tendrás que iniciar sesión con una cuenta de Microsoft, o crear una si no la tienes. Este es el detalle más polémico, especialmente si has evitado crearte una cuenta hasta ahora. La buena noticia es que, una vez que inicias sesión por primera vez, no necesitarás conexión a Internet.

Cómo instalar Windows 11

La manera más sencilla de conseguir Windows 11 es, simplemente, esperar. Si nuestro ordenador cumple con los requisitos, Windows Update automáticamente nos avisará tarde o temprano.

Aunque Windows 11 haya sido lanzado oficialmente, eso no significa que todo el mundo lo vaya a recibir ya en sus ordenadores. Debido a la inmensa cantidad de dispositivos que podrán actualizar, Microsoft ejecutará un lanzamiento progresivo, en el que Windows 11 irá apareciendo como opción dentro de Windows Update.

Youtube Video

Si no haces nada, pueden pasar semanas o incluso meses antes de que Windows Update te avise. Microsoft usará aprendizaje automático para decidir quién recibe primero la actualización, dando prioridad a los ordenadores más nuevos que se hayan comprado en los últimos meses, ya que esos son compatibles con Windows 11.

Si no puedes esperar a probar las novedades de Windows 11, otra alternativa es forzar la instalación, descargando el Asistente de instalación de Windows 11 desde la página oficial de Microsoft; es un programa que nos guiará durante el proceso, facilitando enormemente la instalación. La opción que sólo los usuarios más avanzados deberían seguir es descargar la imagen ISO de Windows 11 y realizar la instalación desde cero.