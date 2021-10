El iPhone 13 es diferente en Francia: así se ha adaptado a las leyes del país

Todos los modelos de iPhone 13 vendidos en Francia deben ser diferentes al resto de países europeos, por las leyes de protección de menores.

Si compras un iPhone 13 en España, recibirás una pequeña caja con sólo dos cosas: el móvil y un cable de carga Lightning a USB-C. Sin embargo, si lo compras en Francia, por exactamente el mismo precio obtendrás unos auriculares con cable Earpods, en una caja diferente a la del resto del mundo.

Desde el lanzamiento del iPhone 11, Apple no incluye ni un adaptador de corriente, necesario para cargar el móvil, ni los auriculares con cable Earpods; y desde el iPhone 12, la caja es más pequeña y ecológica, evitando el uso innecesario de plásticos.

Apple presentó estos cambios como una manera de proteger el medioambiente, justificándolo en que la mayoría de usuarios ya tiene cargadores y auriculares; pero a nadie se le escapó que la compañía se ahorraba un pequeño porcentaje por cada móvil vendido, y fomentaba la compra de cargadores y auriculares aparte.

Pero este plan no encaja con algunas leyes. En Francia, por ejemplo, es obligatorio que todos los smartphones y dispositivos móviles incluyan un "kit de manos libres", que puede ser un aparato especial, o simplemente unos auriculares con micrófono.

El motivo de la ley es algo polémico; nació en respuesta a las preocupaciones sobre el efecto de las emisiones radioeléctricas de los teléfonos móviles. Aunque no hay pruebas suficientes, el gobierno francés en su día alegó que los efectos de la radiación en el cerebro aún no son del todo conocidos en los más jóvenes. Es por eso que los fabricantes están obligados a incluir métodos para hacer llamadas sin necesidad de ponerse el móvil en la oreja; de ahí que la mayoría de fabricantes siga incluyendo auriculares con micrófono.

La caja del iPhone 13 con los Earbuds. Img: MacRumors

Para Apple, es un problema de logística. La caja del iPhone 13 es más fina y pequeña, y no tiene sitio para meter unos Earpods. Por eso, sólo en Francia la compañía distribuye sus móviles en "una caja dentro de una caja". Es una caja grande que incluye la misma caja del iPhone que se vende en España, y los Earbuds. Así aparece en una foto compartida por un usuario de MacRumors.

Francia no es el único país en el que Apple tendría que crear una 'edición especial'. Brasil ya multó a la compañía de la manzana el pasado mes de marzo por no incluir un cargador; la agencia de protección del consumidor Procon-SP alegó que Apple no estaba incluyendo "todo lo necesario" para usar el dispositivo, como indican las leyes. Con el lanzamiento del iPhone 13, Apple ya está siendo investigada por la misma agencia por hacer exactamente lo mismo, ya que creen que la nueva advertencia de Apple de que el iPhone no tiene cargador "no es suficiente".