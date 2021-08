Apple cancela y retrasa grandes novedades de iOS 15 a pocas semanas de su lanzamiento

Algunas de las funcionalidades más sorprendentes presentadas con iOS 15 en realidad no estarán disponibles cuando el nuevo sistema sea lanzado.

La compañía de la manzana consiguió sorprender a todo el mundo el pasado WWDC, pese a que, en teoría, las nuevas versiones de sus sistemas operativo no iban a ser revolucionarias. La clave estuvo en varias funciones muy llamativas, que podían cambiar la manera en la que usábamos nuestro dispositivo.

Sin embargo, a pocas semanas del posible lanzamiento de iOS 15 (probablemente con el nuevo iPhone 13 que se presentará en septiembre), muchas de estas novedades han sufrido retrasos o directamente parecen haber sido canceladas.

Por ejemplo, uno de los cambios más polémicos fue la nueva interfaz de Safari, que cambiará en todos los sistemas; a mucha gente le costará adaptarse, y la versión de iOS ha recibido duras críticas de los usuarios que han instalado la beta de iOS 15. El problema está en una nueva interfaz que oculta la mayoría de los botones, mueve la barra de direcciones a la parte inferior, y hace que flote por encima de la página; como resultado, encontrar lo que queremos hacer es mucho más difícil, y muchas webs son imposibles de usar porque la barra flotante oculta botones y enlaces.

Ahora, Apple parece haberse rendido y la última versión de iOS 15 Beta incluye una barra de direcciones más tradicional, en la parte superior, y ya no será "flotante". Como resultado, el nuevo Safari se parece más bien poco al que fue presentado en el WWDC.

En cambio, otras novedades no han cambiado, sólo han sido retrasadas; es un misterio si por problemas en el desarrollo o por otros motivos. Shareplay, que permite usar FaceTime para ver películas con nuestros amigos o disfrutar de música juntos, finalmente no estará disponible en el lanzamiento, y Apple la ha deshabilitado en la última beta de iOS 15, según 9to5Mac.

La privacidad es un elemento importante para Apple, especialmente en medio de la polémica por el escaneo de archivos en el iPhone. Pero la gran novedad de iOS 15 en este aspecto finalmente no será lanzada con el sistema, el App Privacy Report (Informe de privacidad de app) que muestra los permisos y sensores que las apps han accedido en los últimos días. Apple ha confirmado que no estará disponible, y la función parece sin terminar en estos momentos.

Otras funciones simplemente no han aparecido aún en la beta de iOS 15 y, a estas alturas, no parece que vayan a ser implementadas a tiempo. Universal Control, la función que permite pasar entre un iPad y un Mac como si fuesen el mismo sistema, fue todo un golpe de efecto en la conferencia, pero desapareció completamente después de la presentación, no aparece en la beta, y Apple ni siquiera ha dicho que vaya a formar parte de iOS 15.

Es muy posible que estas novedades lleguen, pero no en iOS 15; probablemente Apple las lanzará con una versión menor, como iOS 15.5.