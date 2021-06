El iPhone 13 ya ha sido registrado para su lanzamiento en septiembre

Los nuevos modelos de la gama iPhone 13 han sido registrados hoy para el mercado euroasiático por Apple, confirmando de esta manera el próximo lanzamiento de la nueva generación de smartphones.

Eso no es que sea una sorpresa, por supuesto, pero al menos indica que Apple está siguiendo todos los pasos necesarios para volver a cumplir este año. Es algo importante, teniendo en cuenta que la gama iPhone 12 fue retrasada, al menos en un par de ocasiones de manera interna, y se saltó la cita habitual de Apple en el mes de septiembre.

En cambio, con el iPhone 13 Apple pretende volver al ciclo anterior, con una presentación pública en septiembre de cara a un lanzamiento a finales del mismo mes, o principios de octubre como muy tarde. Es lo que ha hecho siempre, para asegurarse una buena posición para la importante campaña navideña.

Para conseguirlo, y como todos los fabricantes, Apple no sólo debe solventar problemas técnicos, también administrativos, y hoy ha tachado otra cosa más de la lista con el registro de siete nuevos modelos de smartphone en la ECC, la Comisión Económica Euroasiática, necesaria para venderlos en Rusia.

Los números de los modelos no corresponden con ningún iPhone actual: A2628, A2630, A2634, A2635, A2640, A2643, A2645. Y sabemos que son iPhones porque Apple define el sistema operativo usado como iOS 14; en realidad, los nuevos iPhone llegarán con iOS 15, pero debe poner la última versión lanzada compatible. Que haya siete modelos no significa que vaya a haber siete iPhones diferentes, ya que también se cuentan las variaciones de capacidad.

Asociando esos números con los registrados en China, podemos llegar ya a una conclusión sobre los iPhone 13: tendrán más batería. El modelo más pequeño tiene una de 2.406 mAh, mientras que la del iPhone 12 Mini es de 2.227 mAh; en los modelos medianos es de 3.095 mAh (2.815 mAh en iPhone 12 y iPhone 12 Pro) y en los grandes, es de 4.353 mAh (3.687 mAh en el iPhone 12 Pro Max).

Posible diseño del iPhone 13. Foto: XleaksS7

Pero no hay mucho más que podamos sonsacar de este registro; al fin y al cabo, es un prerrequisito impuesto por el gobierno ruso para saber qué dispositivos capaces de cifrar información se venden en su país, no un registro comercial. Por lo tanto, no hay información de posibles funciones, cantidad y calidad de las cámaras o pantalla.

Los rumores hablan de más espacio de pantalla en el mismo tamaño, gracias a la reducción del 'notch' o muesca; las cámaras también se verían mejoradas, con sensores más grandes.