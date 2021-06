OnePlus apabulla con su 'Nord CE 5G', un móvil de gama media cada vez más 'premium'

OnePlus desafía al mercado con su nuevo Nord CE 5G, un móvil que rompe las reglas no escritas del negocio. Por precio debe encasillarse en la gama media, pero por prestaciones podría competir con los primeros de la clase. En ese camino intermedio se dirimirá una batalla que se presume muy interesante para el bolsillo de los usuarios que disponen de entre 300 y 400 euros para renovar su smartphone. La compañía filial de BBK Electronics y hermana de Realme, Vivo, Oppo e iQoo, ha bebido de las fuentes de los líderes para aprender que hace falta ser muy bueno y también parecerlo. Es decir, además de ofrecer funciones premium por la mitad de precio que el resto, ahora incorpora a la ecuación el diseño y la puesta en escena.

La suma de todo lo anterior ofrece un producto de 6,43 pulgadas que gana en el primer contacto, diseñado para los que tienen el teléfono todo el día en la mano, gracias a su su ligereza y estilizada ergonomía. Sus 170 gramos de peso y sus 7,9 milímetros de grosor (sin renunciar al conector de audio convencional de 3,5 milímetros) convierten a este equipo en el más fino de la familia compuesta por el OnePlus Nord en la parte de arriba y con los modelos Nord N10 y N100, por debajo del nuevo Nord CE 5G.

El nuevo miembro de la familia Nord se podrá adquirir en Amazon y OnePlus.com desde el próximo 21 de junio con tres colores (Charcoal Ink, Blue Void y Silver Ray) con precios entre los 299 euros del modelo de 128 GB con 6 GB de RAM; los 329 euros del equipo de 128 GB con 8 GB de RAM y los 399 euros de la versión de 256 GB con 12 GB de RAM. Los más impacientes pueden anticipar sus pedidos desde este momento a través de Amazon o, desde el próximo sábado, desde la página web del fabricante.

En su joven historia, el fabricante chino ha aprendido más rápido que sus allegados que la gama media no debe renunciar a la excelencia. De esa forma, romper techos en su segmento en cuanto a cámara, pantalla, procesador, batería y velocidad de carga son conceptos que a partir de este momento deben presuponerse en el sector. En esa carrera por ofrecer cada vez más por menos, OnePlus se reserva el comodín de las lentes Hasselblad para limitarlo únicamente a sus modelos premium. No es el caso del Nord CE 5G, por lo que el fabricante puede elevar el listón de casi todos los componentes y reservarse para su gama alta un apellido sueco con el que puede mirar al resto de sus rivales con el sentimiento de pertenencia propio de los elegidos.

Sin el carisma de la firma que inmortalizó la Luna más cerca que el más poderoso de los telescopios, One Plus apuesta por un sistema de triple cámara liderada por un sensor principal de 64 megapíxeles, con una apertura focal f/1.79, idóneo para las capturas con escasa luminosidad. En estas circunstancias, el equipo ofrece el modo 'Nightscape', una función por la que un simple disparo capta hasta ocho fotos diferentes con distintas exposiciones y sin necesidad de tener buen pulso. El software ya se encarga de comparar las diferentes tomas y producir la instantánea más efectiva y realista. A lo anterior se añade un ultra gran angular de 8 megapíxeles que abarca 119 grados y una tercera monocromática de 2 megapíxeles, específica para los amigos de las imágenes en blanco y negro, siempre elegantes y diferentes. Para los selfies, la óptica de Sony alcanza unos generosos 16 MP, con apertura f/2.45. A todo lo anterior se añade unacapa de inteligencia artificial para el reconocimiento y clasificación de fotos.

Llevan razón los directivos de la compañía cuando afirman que quien prueba los 90 Hz en una pantalla, difícilmente se conformará con una tasa de refresco inferior de por vida. Desplazarse por su 'Fluid Amoled' con suavidad, fluidez y velocidad genera una experiencia que resulta complicada de resumir con palabras. En esos terrenos de sensaciones, parece arriesgado sentar cátedra para distinguir lo bueno de lo mejor, igual que para apreciar las cualidades inmersivas del HDR10+, con la viveza de sus colores tanto en las zonas iluminadas como en las oscuras. Para despejar las dudas no queda otra que probar el equipo en profundidad, para lo que habrá ocasión en los próximos días. También para apreciar la capa OxygenOS11, también preinstalada en el equipo con sus modos oscuro, zen y siempre despierto ('always on display', AOD), además de la función de uso con una sola mano, con controles táctiles que se pueden posicionar en el panel al gusto de cada cual.

La velocidad de la carga rápida también se codea con las de los móviles premium cuyos precios se aproximan al salario mínimo interprofesional. Se trata de la patente Warp Charge 30 T Plus, capaz de inyectar vida al 70% de una batería de 4.500 miliamperios (mAh) en apenas media hora y con la habilidad de modificar el modo de recarga completa durante la noche, con la saludable inyección de energía que permiten las horas de ausencia de uso.

El procesador tampoco tiene que envidiar a los de la gama más alta, con un Snapdragon de Qualcomm 750G, cuyos rendimientos mejora a los de sus antecesores en un 20% en la unidad de procesamiento CPU (gracias al Kyro 570) y un 10% en la tarjeta gráfica GPU (mérito del Adreno 619). Este microchip permite manejar los nuevos usos de la inteligencia artificial de forma cada vez más intuitiva, incluida el reconocimiento del lenguaje natural para ciertos juegos o los usos de realidad aumentada. Para descubrir las posibilidades de esta experiencia webAR, OnePlus invita a los usuarios a participar en el concurso Code Breaker, para descifrar el código de acceso correcto del dispositivo virtual antes del 30 de junio y así ganar un Nord CE.