El truco para descargar los estados de WhatsApp de tus contactos sin más programas

WhatsApp es una de las redes sociales que más usamos. Gracias a ella nos mensajeamos (e incluso hacemos llamadas y videollamadas) con familiares y amigos, pero no solo eso: también conocemos otros aspectos de su vida mediante el contenido que comparten a través de sus estados...y que podemos descargar si así lo deseamos.

Sin necesidad de usar ninguna aplicación, podemos descargar los estados de WhatsApp de nuestros contactos y guardarlos en nuestros dispositivos, aunque el método solo es válido para los smartphones con sistema operativo Android. Solo hay que seguir una serie de pasos:

-Acceder a la aplicación 'Files' de nuestro teléfono.

-Hay que llegar a los ajustes y permitir el acceso y muestra de archivos y carpetas ocultas.

-Una vez comprobado esto, hay que pulsar en la carpeta de Whatsapp, dentro del apartado 'Aplicaciones'.

-Ya dentro, pulsar en 'Media' y después en 'Statuses'.

Es en esta carpeta en la que aparecen vídeos e imágenes de los estados de nuestros contactos...que solo estarán disponibles durante las tradicionales 24 horas que duran colgados. Con el libre acceso a ellos, el usuario puede copiar y pegar en una carpeta personal todos los que desee.

Hay que tener claro que solo aparecen los archivos que se han visionado, es decir, las que no hayamos visto no estarán en esta carpeta. Para poder verlas, se tendrá que salir de 'Files', meternos en nuestro WhatsApp y ver esos estados que no hubiésemos visto antes. Tras ello, se repetiría el proceso y, ahora sí, se podrían descargar estos archivos.

Por esta razón, hay que extremar la precaución con las informaciones que se comparten por Internet. WhatsApp, la red social más usada, también puede constituir por sí misma un riesgo de fuga de información...y privacidad.