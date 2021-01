"Somos humanos artificiales": Tendencias y claves de inversión de la feria del CES

Mirar la avalancha de artículos presentados en CES (Consumer Electronic Show) es como mirar una bola de cristal poco fiable: tal vez lo que estás viendo es el futuro, la dimensión de la tecnología en los próximos años, o posiblemente sea algo de lo que se hablará durante una semana y nunca más se supo de él. Gran parte de la tecnología llamativa de la feria nunca llegará a las estanterías de las tiendas o a su venta online. Descifrar qué tecnología llegará a nuestros hogares y cuál permanecerá solo en nuestros corazones es todo un reto. Aun así, la principal propuesta de valor de la conferencia anual y cuna del entretenimiento es que ofrece un pequeño vistazo al futuro, del cual podemos extraer los siguientes siete mercados potenciales de inversión para todo aquel que desee invertir en la disruptiva Industria del Futuro:

Clean Tech. Limpieza y desinfección como prioridad

En esta edición virtual, además de la gran cantidad de productos lujosos, extraños y extravagantes que se han mostrado, automóviles voladores, teléfonos y televisiones enrollables, aspiradores con IA o bañeras inteligentes, la principal protagonista ha sido la tecnología destinada a hacer un mundo más higiénico. Con el mundo todavía afectado por la pandemia de Covid-19, el primer CES virtual ha mostrado docenas de dispositivos de limpieza, desde mochilas antimicrobianas hasta robots purificadores de aire que arrojan luz ultravioleta. Hay limpiadores portátiles con luz ultravioleta para su automóvil, para sus anteojos o para cualquier otra cosa que le venga a la imaginación.

Siguiendo la línea de seguridad anti-Covid19, cada vez más empresas están desarrollando tecnología que utilizan experiencias de voz y sin contacto con los dispositivos (touchless tech).

Telesalud y Telemedicina. Health As a Service

La pandemia ha provocado un auge de la telesalud que era inimaginable hace apenas un año. Este año será el momento de preguntarnos cuánto y en qué casos estas nuevas técnicas pueden ser mejores que la medicina tradicional. Esta edición del CES nos ha traído productos por fin alineados con las necesidades del consumidor, no anticipándose a ellas, Parte de la tecnología presentada en el CES empieza a cruzarse con nuestras realidades y problemas cercanos. Destaco el reloj inteligente de la startup japonesa Quantum Operation, que tiene la capacidad de medir los niveles de azúcar en la sangre de manera no invasiva. No será una de las tecnologías más llamativas, pero sí es una tecnología de alta demanda. Los medidores de glucosa o glucómetros son dispositivos esenciales para el cuidado de la salud —casi 400 millones de personas en el mundo sufren diabetes-.

La atención médica digital, puede llegar a ser mejor que el consultorio médico. Se pronostica que la industria de la tele-salud crecerá un 30% anual durante los próximos cinco años, según un informe de la firma de investigación Arizton. Este año verá el mayor crecimiento, en medio de la pandemia, con ingresos de tele-salud proyectados para llegar a 10.000 millones de dólares. A medida que los dispositivos portátiles de consumo se llenan cada vez más de funciones de grado médico, ¿podría su hardware ser el nuevo mejor amigo de su médico?

HomeFitness, o como las empresas tecnológicas quieren eliminar los gimnasios

El confinamiento sirvió para convertirse en el punto de inflexión que necesita el sector del fitness para introducirse en casa. Este aspecto no ha sido una ilusión óptica, dado que con las medidas de seguridad exigidas y las continuas restricciones impuestas que han llevado al constante cierre de gimnasios, el homefitness ha venido para quedarse. Es una industria muy suculenta, dado que es un negocio que mueve 14.000 millones de dólares en todo el mundo y donde se espera que se experimente un crecimiento del mercado a una tasa anual del 6% entre el 2021 y 2027.

"El Bot Handy de Samsung pone el lavavajillas, limpia habitaciones desordenadas y hasta sirve vino en copa"

Hogar Inteligente. Por fin se ponen serios

En la extravagancia tecnológica virtual de este año, una nueva ola de tecnología doméstica ha tenido como objetivo integrarse, no destacarse. La casa inteligente en evolución dará otro giro en 2021 a medida que comenzamos a hablar con nuestros electrodomésticos y les permitimos hablar entre ellos. Los robots, tratados como héroes por algunos en la pandemia, también tuvieron su momento destacado, desde robots mascotas, cocineros, asistentes para personas mayores, etc... pero los que posiblemente consiguieron destacar más fueron los robots domésticos presentados por Samsung: Bot Care y Bot Handy. Bot care reconoce y responde al comportamiento del usuario y sirve como asistente robótico, para los detalles del día a día y ayudarnos en los recordatorios más básicos. Bot Handy, actúa como asistente para tareas domésticas, tanto nos pone el lavavajillas, limpia habitaciones desordenadas, como nos sirve una copa de vino.

Gaming: el nuevo líder de la industria del entretenimiento

La industria del videojuego es otra de las que se ha visto favorecida por el confinamiento vivido. Más allá de ver toda una serie de productos para esta categoría, incluida la silla de juego Project Broolyn de Razer, con una pantalla enrollable y donde parece que estés en una nave espacial, esta edición del CES nos deja el potencial de las cifras del sector en 2020 que mostró la Dra. Lisa Su, presidenta y directora ejecutiva de AMD, una de las principales compañías de procesadores del mundo.

Su, puso de manifiesto algo que ya intuíamos: la disrupción en el gaming está a la vuelta de la esquina. 4 de cada 5 consumidores estadounidenses han jugado a un videojuego en los pasados 6 meses. Es una industria que mueve 174.000 millones de dólares, más grande que la industria musical y cinematográfica juntas. Por último, 3.100 millones de personas están jugando alrededor del mundo.

Nuestras casas seguirán siendo nuestras oficinas centrales

También hemos visto en esta edición toda una serie de tecnología para un teletrabajo más productivo, donde hemos observado desde Cove, una diadema inteligente que nos ayuda a reducir el estrés, hasta Future Seating, que nos trae la silla X-Chair X-HMT con terapia de masaje y calor incorporado. Antes del Covid, dudo mucho que pensásemos mucho en darle importancia a la silla de escritorio de nuestras casas.

Belleza tecnológica: Internet of Beauty

Tarde o temprano, la IA y el Internet de las Cosas se iban a introducir en el sector de la belleza. L'Oreal, a través de su marca Perso, lanzó un gadget que te permite mezclar y personalizar tu barra de labios. Colocas tus pintalabios, eliges el tono de la aplicación y el dispositivo se transforma en un compacto color. La aplicación a través de la IA hace sugerencias de color, incluso seleccionar el tono que han utilizado influencers o la comunidad de usuarios.

Ninu, una startup de perfumes centrada en hacer fragancias más inteligentes, ha lanzado un dispositivo del tamaño de un bolso combinado con una aplicación guiada por IA que permite personalizar nuestro perfume, incluso permite crear una fragancia según nuestro estado de ánimo.

¿Tecnología para mejorar la vida?

Como su propio nombre dice, la industria de electrónica de consumo nos ha demostrado en esta edición del CES, que desea que continuemos consumiendo datos gestionables e interpretables por algoritmos para generar la obsolescencia humana y a la vez una publicidad en teoría más personalizada, pero rozando los límites de la privacidad. Las grandes tecnológicas viven de mantenernos pegados a sus aplicaciones y servicios el mayor tiempo posible, deseando que vivamos una vida híbrida.

En pleno debate de si la Deep tech busca acrecentar o debilitar al humano, me pregunto si la industria desea vernos como los humanos que aparecen en WALL-E, la exitosa película de Pixar, donde están completamente obesos y enchufados al entretenimiento desde su sillón con pantallas holográficas flotantes, o, al contrario, como esos super-humanos activos y con extensiones de nosotros en varios gadgets. En cualquier caso, me remito a una de las frases que Brad Smith, presidente de Microsoft pronunció en la sesión inaugural del CES "Vivimos en una época en que la ciencia se ha puesto al día con la ciencia ficción". Nos guste o no, es una realidad, confiamos que sea para mejor.

Marius Robles es fundador de Robots4Humans y co-fundador de Food By Robots