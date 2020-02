Snack World: De mazmorra en mazmorra llega a Occidente el 14 de febrero

El estudio Level-5 ya tiene preparado su nuevo lanzamiento en Europa, Snack World que en esta ocasión quiere sorprender a los jugares con la creación aleatoria de mazmorras en las que conseguir los deseados cofres. Este videojuego vuelve a combinar lo mejor de la aventura y la historia de los personajes en un mundo rebosante de vida.

Level-5 es autor de otros títulos tan sonados como Inazuma Eleven y Yo-Kai Watch que al igual que Snack World salen fuera de las consolas y se convierten en todo tipo de productos: series de televisión, cómics, juguetes y merchandising de lo más variado.

Snack World: De mazmorra en mazmorra es el título que se le ha dado en español al juego original que se lanzó en Japón para la consola Nintendo 3DS en 2017 y que llega ahora a Europa en su versión Gold para Nintendo Switch. A España llegará traducido y doblado a nuestro idioma y hasta con alguna canción en castellano como se puede ver en el anuncio.

Tu historia en este mundo comienza cuando un buen día, tras librarte por un pelo de convertirte en fiambre, despiertas a las puertas de Tutti Frutti sin recordar nada de lo sucedido. Un malvado sultán está tramando resucitar a un poderoso deodragón para devorar el reino entero. Tendrás que ponerte a las órdenes del Rey Papaya y de su exigente hija, la princesa Melonia, para solucionar la situación con la ayuda de otros héroes de Tutti Frutti. En vuestro camino se interpondrán un buen puñado de peligrosas mazmorras y un montón de monstruos con malas pulgas. "Olvídate de la fama, la gloria o el honor: ¡en Snack World, lo más importante es conseguir un buen botín en las mazmorras!" afirman desde la promoción del juego en la web de Nintendo.

En este juego se puede explorar mazmorras generadas aleatoriamente para echarles el guante a tesoros poco comunes y a nuevo equipamiento, mientras le plantas cara a despiadados jefes que te las harán pasar canutas para conseguir riquezas aún mayores.

El juego ofrece la oportunidad de jugar con hasta tres compañeros de forma local o en línea para atravesar la aventura con compañía y tener una ayuda para derrotar a los malvados tiranos que habitan cada mazmorra.

El juego ya está disponible para reservar en su versión descargable en la página web de Nintendo para aquellos que ya no pueden soportar más la espera. De esta forma todos los que compren el juego antes del 14 de febrero podrán comenzar a jugar a las 00:00 de ese día en su Nintendo Switch.

En la versión occidental habrá, además, una diferencia sustancial y es que no existirá el soporte de figuras NFC para conseguir recompensas extras en el juego sino que se podrán conseguir esas mismas a través de un nuevo evento de "adivinación" que se activará a diario, según han informado en el Twitter oficial.

Sam Witch: Listen up, kiddies! The Western version of #SnackWorld does not support real-world jara and snack toys. Instead, all content that was only available via scanning the NFC toys, is available by having me tell your daily fortune in my canopé. You got that? Kya hah hah... pic.twitter.com/bk1TjsuBWW