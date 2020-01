¿Cómo es la calidad del sueño de los españoles?: Las pulseras inteligentes nos ayudan a responder

La salud física tiene una fórmula que siempre incluye: dieta sana, actividad física y sueño de calidad. Pero ¿cómo podemos saber si dormimos bien? Los expertos aseguran que dormir suficiente es importante, pero no es lo único. "Para tener un sueño de buena calidad, la duración no es lo único importante, también lo es el tiempo que pasamos en cada una de las fases. Dormir mucho no siempre es sinónimo de dormir bien" afirma Cristina García de Leonardo, Médico Especialista en Neurofisiología Clínica. La calidad es importante, no solo la cantidad.

Un estudio de Fitbit ha analizado la calidad del sueño de diversos países gracias a los datos obtenidos por la tecnología de los wereables (aquellos dispositivos tecnológicos que vestimos en nuestro día a día como los smartwatch o las pulseras que monitorizan nuestras pulsaciones).

La nota que recibe el sueño de los españoles se encuentra por encima de la media mundial pero lo cierto es que estamos a la cola de los países europeos. El estudio de Fitbit le pone nota a muestro sueño del 0 al 100 teniendo en cuenta las horas que dormimos, el ritmo cardíaco y las fases. En el caso de España la nota es de un 75,77, por encima de los 75,4 de la media global.

El país con mayor calidad de sueño es Francia. Nuestros vecinos duermen mejor y sacan un 76,54 de puntuación. Nueva Zelanda, con 76,26, e Irlanda, con 76,17, completan el podio. España a nivel mundial se sitúa en la octava posición de entre los países que se han tenido en cuenta en el estudio.

El estudio también ha analizado las diferencias en los patrones de sueño entre hombres y mujeres. Las mujeres duermen menos y peor, ya que ellas duermen una media de 24 minutos menos que ellos. Además, este hecho se agrava con la edad ya que las mujeres entre los 18 y los 34 años duermen una media de 7 horas y 46 minutos por noche. En cambio, las que se encuentran entre los 35 y los 45 duermen menos, una media de 7 horas y 20 minutos.

Las claves para dormir bien

Dormir el tiempo suficiente es importante, esa es la vieja recomendación. Pero hay más factores. Dormir siempre en el mismo horario ayuda a que la calidad del sueño sea mejor. Las personas que cambian cada día su horario de irse a la cama duermen menos. Quienes durante la misma semana han variado la hora de irse a dormir en dos horas duermen media hora menos que otros cuya variación solo oscila en 30 minutos.

Preguntarnos qué nos quita el sueño. Los expertos recomiendan dedicar unos minutos a pensar sobre lo que nos preocupa, tomar notas si eso nos ayuda y dejarlo a un lado cuando nos vamos a dormir. Los motivos que más quitan el sueño a los españoles son: el trabajo como respuesta estrella, siendo ésta la elegida por el 35% de los encuestados, frente al 32% que afirma que lo que más le quita el sueño es la familia.

La cena es otra clave para dormir bien. Es importante no irnos a dormir con hambre, pero tampoco sintiéndonos llenos. Y adelantar la hora que comemos dejando al menos dos horas entre la cena y la hora de acostarnos.

Las fases del sueño también nos pueden ayudar a sentirnos más descansados. Según el Instituto del Sueño, existen cinco fases por las que vamos pasando una vez estamos dormidos. Un ciclo de sueño es completar las cinco fases y suele durar entre 90 y 110 minutos. Los expertos aseguran que despertarnos al final de la fase REM, al completar un ciclo, nos puede ayudar a sentirnos mejor por la mañana, más despejados y descansados. Existen muchas aplicaciones que nos pueden ayudar a medir nuestras fases como Sleep as Android o Sleep Cycle que nos ayudan a despertarnos en el mejor momento.

Las pulseras inteligentes como las de Fitbit detectan automáticamente que estamos durmiendo basados en nuestra falta de movimiento. Con la función "Smart Wake", que utiliza el aprendizaje automático, también podemos despertarnos en el momento óptimo del ciclo de sueño, durante las fases de sueño ligero o REM. Las pulseras dan un intervalo personalizable de 30 minutos, para que el usuario se levante más despejado.

Calidad del sueño en España

Fitbit ha realizado un estudio sobre la calidad del sueño de los españoles del que se desprende que el 58% de ellos considera no dormir lo suficiente, frente al 42% que cree que sí lo hace. Más de la mitad no consigue descansar las horas necesarias, a pesar de que saben que dormir es un hábito clave en el bienestar.

Este mismo estudio refleja que solo un 16% de los españoles duerme más de ocho horas, mientras que la mayoría, un 45% admite que duerme siete horas al día de media. Sin embargo, a pesar de ser conscientes de que duermen poco, un sorprendente 46% admite que nunca se ha preocupado por tomar medidas para dormir mejor. Solo el 23% de los encuestados admite irse a dormir siempre a la misma hora y un 11% afirma no ver ni manejar dispositivos electrónicos antes de dormir, dos de los hábitos que los expertos señalan claramente como buenas prácticas para mejorar el descanso.