Ayuso reta a Colau por el Mobile World Congress: "Iremos a por él"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desafía a su homóloga de Barcelona, Ada Colau. Díaz Ayuso ha avanzado que el Gobierno regional hará todo lo que está en su mano para traer a la capital el Mobile World Congress. Esta es la feria de telefonía móvil más importante del mundo y se lleva celebrando en Barcelona desde 2005, aunque hace un año pensó en dejar la Ciudad Condal por la tensión política.

En particular, Díaz Ayuso ha asegurado que la comunidad tiene la capacidad de abrazar este reto. "Estamos preparados para acoger el Mobile. Iremos a por él", ha afirmado la dirigente regional, en un desayuno informativo, organizado por Europa Press, en Madrid.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha incidido en que la capital ha demostrado esta capacidad en eventos anteriores y con diferentes niveles de complejidad como la reciente Cumbre del Clima, y que está preparada para cualquiera "de la magnitud que sea y de la dificultad que conlleve". Los que visiten la autonomía van a tener en ella "toda la libertad para moverse, para relacionarse y para emprender".

Díaz Ayuso ha desvelado que ya ha estado hablando "durante semanas" con organizadores y ha criticado el trato que se le da por parte de los políticos catalanes a estos. "Creemos que es un evento que se puede celebrar en Madrid y por el que ya me he interesado en otras ocasiones", ha dicho.

Por si no hubiese quedado claro, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha tirado de Twitter para dejar patente su postura.

Si Ada Colau ataca al Mobile, que sus organizadores sepan que Madrid estaría encantada de organizar ese congreso. No puede salir de España y en Madrid la tecnología nos importa mucho. pic.twitter.com/TyACzLXfXb — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) January 16, 2020

Una declaración de intenciones que no ha quedado sin contestar por parte de Ada Colau, también a través de la misma red.

Años de trabajo duro y colaboración entre administraciones. Esa es la clave detrás de eventos de éxito como el Mobile World Congress que la señora Ayuso parece desconocer. Tal vez por eso alimenta la confrontación y la polémica. No es el camino. https://t.co/P68eI2JQxM — Ada Colau (@AdaColau) January 16, 2020

A este reto de Ayuso se añade la indignación que ya se ha creado con las declaraciones del Ayuntamiento de Barcelona contra la tecnología 5G. En un artículo en la web oficial del Ayuntamiento -que ya no está- que se titulaba El 5G no es inocuo se pedía una "una moratoria al despliegue de la tecnología hasta que se sepa con certeza que no afecta a la salud y al medio ambiente". Esta columna apoyaba la plataforma "Stop 5G" y daba voz a un movimiento que pretende frenar esta tecnología que considera perjudicial para la salud.

Lo cierto es que estas declaraciones crearon una ola de reacciones por parte de los empresarios que participan en la feria mundial que el año pasado reunió a más de 100.000 visitantes, creó 13.000 puestos de trabajo y tuvo un impacto económico de de 473 millones de euros, sobre todo en la ciudad condal.

Toda esta polémica ha surgido a tan solo seis semanas del inicio del evento que se espera para el 24 febrero.