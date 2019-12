Las aplicaciones que más han triunfado en 2019: Vinted, Lidle Plus y TooGoodtoGo

Las aplicaciones inundan nuestras memorias móviles y nos ayudan a cualquier tarea. ¿Pero cuáles utilizamos más? ¿Cuáles son las que más crecen este año? Estas son las preguntas a las que dan respuesta desde Smartme Analytics con el ranking anual de aplicaciones móviles.

Vinted es la aplicación que más crece en 2019 en el conjunto de sectores y por supuesto en el suyo. La siguen en el 'Top 5' Lidl Plus, TooGoodToGo, Radios Spain y Moovit.

Mientras que en algunos sectores los líderes anteriores como Netflix o Booking.com continúan creciendo, en otros se han visto perjudicados por la aparición de nuevos competidores que han entrado con mucha fuerza. Este es el caso, por ejemplo, del sector de la moda, donde Privalia, que hasta ahora era líder indiscutible del sector, ha perdido cuota de mercado a favor de Vinted, la que más crece en el año.

En otros ámbitos como el financiero, las aplicaciones digitales, los métodos de pago y los nuevos bancos lideran el ranking de crecimiento, lo que evidencia un cambio en las necesidades de los consumidores. Por su parte, Fintonic acusa la aparición de la agregación bancaria en las apps de bancos privados y pierde cuota dentro de su mercado.

Modelo de negocio innovador

Los resultados confirman que aquellas aplicaciones con un modelo de negocio innovador como Vinted, Too Good to Go, Moovit o Revolut han conseguido los primeros puestos del ranking de cada uno de sus sectores y, por tanto, son los que han logrado crecer más dentro del mismo.

Vinted es una aplicación de compra y venta de ropa de alcance internacional, un mercado creciente por su atractivo medio ambiental.

Too Good to Go, por su parte se enmarca en sector de restauración pero pone a la venta los productos perecederos que no se han podido vender en el día a un precio reducido y llega a la gente con un mensaje ecologista sobre la cantidad de comida que se desecha.

Moovit por su parte agrega todas las posibilidades de movilidad en una ciudad combinando trenes, autobuses, patinetes eléctricos, metro y hasta un trayecto en Uber en más de 3.000 ciudades de todo el mundo.

Mientras que Revolut es una alternativa a la banca clásica con una aproximación digital e innovadora del sector.

"Las características comunes que detectamos en relación a estas apps con 'modelos de negocio innovadores'" asegura Javier Pérez, Senior Data Analyst de Smartme a elEconomista "son apps que se han abierto camino en sus sectores haciendo cosas que pocas o ninguna de las apps de sus competidores hacen, apostando por modelos que no se basan en el tradicional de sus sectores o en formas diferentes de llevarlos a cabo. El caso de TooGoodToGo es el más evidente, habiendo creado un marketplace de comida perecedera que ofrece de forma innovadora una oportunidad a los usuarios de acceder a comida de calidad a un precio muy inferior al habitual, así como a las empresas una alternativa interesante de reducir el desperdicio de alimentos" completa su respuesta.

El expertos aseguran que no es fácil prever cuáles serán las aplicaciones con más éxito el año que viene ya que las irrupciones en este mercado son a menudo inesperadas. Algunas de las claves del éxito según la fuente de Smartme es "encontrar la forma de integrar un elemento que triunfe dentro de un negocio que no lo haya hecho todavía y que tenga sentido". "También muchas aplicaciones que están naciendo dentro de sus sectores y que realizan campañas de comunicación potentes en muchos medios", aseguró. Mientras que "la llegada de fuertes competidores" es la razón más común de caída en este ranking.