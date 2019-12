Google entra en la carrera de los videojuegos con la compra de Typhoon Studios

La carrera por el mercado de los videojuegos online continúa. Google no quiere quedarse atrás. Al igual que Facebook anunciaba ayer la compra de PlayGiga en esta línea de negocio, el gran buscador ha adquirido este viernes Typhoon Studios, una empresa canadiense de juegos en la nube.

Los contenidos de esta nueva adquisición se sumarán a la ya existente plataforma de Stadia, la web de gaming y entretenimiento de Google.

We're thrilled to announce that the talented team at Typhoon Studios will be joining Stadia Games and Entertainment.



Hear more directly from @ibjade ? https://t.co/Hei9lreyV5 — Stadia (@GoogleStadia) December 19, 2019

"Siempre estamos buscando gente que comparta nuestra pasión y visión del futuro de los juegos, por lo que estoy muy emocionado de que Typhoon Studios, los desarrolladores independientes que están detrás del próximo Journey to the Savage Planet, se unan a Stadia Games and Entertainment" aseguró este jueves Jade Raymond, el Director de Stadia, en el blog de la entidad.

Jorney to the Savage Planet será el primer videojuego de Typhoon Studios que se presentará el 28 de enero en esta plataforma, a la vez que en otras. Aunque se espera que en adelante la empresa desarrolle de forma exclusiva para Google.

Can't wait to explore every nook and cranny of AR-Y 26 with @4thBestInSpace? ?????????????



Join the pioneer program today at https://t.co/Z7mT5PQNrr! pic.twitter.com/w0BFG236yo — Typhoon Studios (@Typhoon_MTL) April 3, 2019

El objetivo de esta transacción es impulsar Stadia que surgió hace algo más de un mes con mucho menos impacto del que su publicidad prometía. Algunos críticos del sector admitieron en sus análisis que la plataforma de Google tenía "problemas de transmisión y falta de contenido".

La empresa del buscador no quiere quedarse atrás en el nicho de los videojuegos online después de los avances hechos por Facebook. La compañía de Marck Zuckerberg anunció este miércoles la compra de la empresa española PlayGiga con la que se prevé que comience su propia plataforma de gaming en el futuro.

Typhoon Studios nació en 2017 de la mano de tres veteranos del mundo de los videojuegos y la animación: Yassine Riahi, que trabajó en puestos de liderazgo técnico en Warner Bros. Games, THQ y EA; Reid Schneider, con experiencia en WB, EA y Ubisoft; y Alex Hutchinson, que que fue como director creativo para Ubisoft y EA.

Hoy el "equipo de veteranos de la industria que están comprometidos con la experiencia del jugador", tal y como los describe Jade Raymond aunarán su talento al de los expertos de Stadia. "Nuestra prioridad será integrar el equipo de Typhoon Studios en Stadia Games and Entertainment. Estamos encantados de dar la bienvenida a este equipo de increíble talento a la familia Google" termina el comunicado del director de la plataforma.