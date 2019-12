Facebook compra PlayGiga para impulsarse en el mercado de los videojuegos

La compañía española PlayGiga de juegos en la nube ha sido adquirida por Facebook, como parte de los esfuerzos del gigante tecnológico por potenciar su negocio de videojuegos, según los informes de la CNBC y el diario CincoDías.

Es la primera vez que la compañía fundada por Mark Zuckerberg se hace con una empresa española en su cruzada por convertirse en el mayor gigante tecnológico. En esta ocasión para tomar mayor impulso en el mercado de los videojuegos online.

La adquisición por parte de Facebook ha sido confirmada por un portavoz de la compañía estadounidense a CNBC, y aunque el precio de la transacción no ha sido confirmado por fuentes oficiales, un diario económico español informa de que Facebook podría haber pagado hasta 70 millones de euros.

En su Twitter el equipo de Facebook confirmaba también la noticia y daba "la bienvenida" a la nueva empresa a su equipo de gaming.

We're thrilled to welcome @PlayGigaOficial to the Facebook Gaming team. We'll decline further c??mment for now.