California destartala los modelos de negocio de Uber y Lyft con su ataque a la gig economy

La Asamblea del Estado de California, dominada por los demócratas, aprobaba el miércoles con 56 votos a favor y 15 en contra la ley conocida como AB 5, después de meses de protestas por parte de compañías como Uber y Lyft. Esta legislación requerirá que estas empresas, en su mayoría practicantes de lo que se conoce como "gig economy" (que podría traducirse como economía compartida o de los pequeños encargos) contraten trabajadores como empleados, no contratistas independientes, con algunas excepciones.

De esta forma se ofrecerán por primera vez a cientos de miles de trabajadores de California derechos laborales básicos. Así estos empleados recibirán protecciones laborales y beneficios, como seguro de desempleo, subsidios de atención médica, baja maternal pagada, cobro de horas extras, vacaciones pagadas y un salario mínimo garantizado de 12 dólares a la hora. Pero, quizás lo más importante, es que estos empleados podrán formar sindicatos.

Los senadores del Senado de California votaron última hora del martes con 29 a favor y 11 en contra de esta medida. La propuesta regresó a la asamblea estatal para que los legisladores votasen algunas de las enmiendas al proyecto. Con este proceso ya completado, está previsto que el gobernador de California, Gavin Newsom, firme el plan para convertirlo oficialmente en ley.

"Esta es una victoria que debemos saborear", tuiteó Nicole Moore, una conductora de Uber y organizadora de Rideshare Drivers United.

When your NYT push notification talks about making labor history here in California... and all your heroes - drivers, principled unionists, journalists, activists, were part of the fight. This is a victory to savor. Then get back to work. #YesonAB5 https://t.co/Tzc5aVEk8F