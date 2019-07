Check Point: "Para garantizar la seguridad en FaceApp lo mejor es no utilizarla"

FaceApp es la aplicación de moda. A través de un poderoso algoritmo, inteligencia artificial y reconocimiento facial, la aplicación realiza un montaje en el que avejenta al usuario de forma muy llamativa y precisa. Sin embargo, la app esconde un alto riesgo de privacidad por lo que incluso un senador de EEUU ha pedido al FBI que investigue al software ruso por motivos de seguridad.

Para tratar de responder a algunas de las preguntas que tienen los usuarios de cara a seguir usando, o no, la popular aplicación Eusebio Nieva, director técnico para España y Portugal de la empresa de ciberseguridad Check Point, quien explica a elEconomista.es los riesgos y lo que está en juego con FaceApp.

¿Es seguro usar FaceApp?

No, usar FaceApp pone en peligro la privacidad de los datos del usuario. Es fundamental que los usuarios sepan que la política de privacidad de esta aplicación no se ha actualizado desde 2017 y es bastante ambigua. Además, en los términos de uso de la aplicación se indica que la aplicación almacena datos de los usuarios que pueden utilizarse en otros países en los que el Reglamento General de Protección de Datos RGPD no esté vigente. Por tanto, teniendo en cuenta todos estos factores, usar FaceApp es desaconsejable.

¿Se usan las fotos para entrenar a algoritmos de identificación facial?

En la actualidad, el reconocimiento facial es una tecnología en pleno auge, ya que cada vez más países la utilizan para optimizar la seguridad. Para desarrollar los algoritmos de reconocimiento se emplean bases de datos con imágenes digitales disponibles en la red a través de plataformas de redes sociales, etc. Sin embargo, la inquietud más importante no es el uso de la información que recibe esta aplicación para entrenar algoritmos de reconocimiento, sino precisamente combinar esta información con esos algoritmos y el despliegue de cámaras en lugares públicos para realizar seguimiento y espionaje de las actividades y movimientos de una persona en particular.

¿Vulnera la privacidad de los usuarios?

Sí, como comentaba, el principal riesgo de esta aplicación reside en la vulnerabilidad de nuestra privacidad. En este sentido, es fundamental que la sociedad entienda que una vez subes una foto a internet pierdes el control sobre este archivo, por lo que pasa a ser "propiedad" del proveedor de la app y puede utilizarla de la forma más provechosa para él, lo cual no tiene por qué coincidir con nuestros intereses.

¿Si FaceApp recopila nuestros datos? ¿Qué hace con ellos? ¿qué datos recopila?

Según indica la aplicación en sus términos y condiciones, FaceApp recoge tanto el contenido que comparte el usuario (fotos, videos, datos personales ), como datos de navegación del usuario y otro tipo de información personal. De nuevo, como indican en sus propios términos y condiciones, esta información podrían compartirla con otras compañías de países que no cumplen la normativa del Reglamento General de Protección de Datos, lo que implica que los datos del usuario dejan de estar protegidos por esta normativa europea. Además, podrían compartir su base de datos de fotografías con terceros para obtener algún beneficio o, en el caso de que la compañía propietaria de FaceApp fuese adquirida por otros, esta amplia base de datos podría ser utilizada para otros propósitos.

¿Cuál sería el peligro de este tipo de aplicaciones?

Uno de los riesgos es la vulnerabilidad de la privacidad de los usuarios, ya que al usar este tipo de aplicaciones muchas empresas tienen acceso a datos nuestros como imágenes u otro tipo de archivos que pasen a través de la aplicación. Por otra parte, otro de los principales riesgos reside en las potenciales vulnerabilidades que los cibercriminales puedan encontrar en la aplicación, ya que de esta forma podrían acceder a toda la información almacenada en nuestro teléfono, infectar el dispositivo, suplantar nuestra identidad, etc. Tenemos que tener en cuenta que cuanto más popular es una aplicación, más probabilidades hay que alguien intente explotar cualquier vulnerabilidad existente puesto que de esa manera podrá maximizar el beneficio de su ataque.

¿Qué recomendaciones se puede dar a los usuarios? ¿se puede usar de forma segura?

En este caso no estamos ante una vulnerabilidad, sino que el peligro viene dado porque cedemos nuestros datos a la empresa, así que para garantizar la seguridad lo mejor es no utilizarla. En términos generales, la mejor recomendación es leer siempre las condiciones de uso de la aplicación, ya que sólo así sabremos la información que almacenan (cookies, etc.) y el uso que hacen de nuestros datos personales.