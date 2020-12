¿Qué diferencia a Thermomix de un robot de cocina (el de Lidl, el de Xiaomi...)? La compañía responde

Yago Gantes Madrid

La Navidad es la época del año en que más se venden Thermomix. Quizá por ello, la compañía propietaria de este famoso robot, Vowerk, reclamó una indemnización a Lidl por comercializar el robot de cocina Monsieur Cuisine Connect por supuestamente infringir los derechos de la patente por la invención de la máquina. Esta petición se está dirimiendo en un juicio que comenzó el mes pasado, pero Lidl sacó igualmente a la venta este año su más económico robot de cocina, que es un éxito de ventas. Además, el gigante chino Xiaomi tiene su propio robot, aunque todavía no se puede comprar en España. ¿Cómo reacciona la marca ante este tipo de novedades? Alberto Arranz, director de marketing de Vorwerk España, contesta a este medio que diferencia a una Thermomix de los robots de cocina.

Alberto Arranz, director de marketing de Vorwerk España

¿Han aumentado el número de ventas durante el confinamiento?

Como para la mayoría de las empresas, la situación provocada por el coronavirus ha sido un reto. El periodo de confinamiento nos hizo replantearnos muchos aspectos de nuestra forma de trabajar, y en poco tiempo nos vimos obligados a digitalizar nuestro negocio; desde el propio proceso de ventas hasta la parte administrativa. La asimilación de todos los cambios por parte de los agentes comerciales también fue muy rápida, lo que nos permitirá cerrar un año más con buenos resultados y alcanzar los 2.800.000 de clientes en los más de 40 años de historia de Thermomix en nuestro país.

¿Cuál es la radiografía del comprador?

Thermomix es un producto que gusta a todos los públicos, independientemente del sexo o la edad, se puede encontrar en cualquier tipo de casa. Por lo que está en miles de hogares diferentes, de hecho, la penetración de Thermomix en España ya alcanza el 15%, y a nivel mundial hemos vendido más de dieciséis millones de unidades de las seis generaciones de robots que hemos lanzado. En España, curiosamente, en la provincia de Cádiz es donde mayor penetración tiene Thermomix. Por si fuera poco, en menos de año y medio hemos abierto dos tiendas Vorwerk, grupo alemán al que pertenecen Thermomix y Kobold, en Bilbao y Sevilla, lo cual también está potenciando la presencia de marca en estas localidades. Además, en Thermomix damos muchas opciones de pago, lo que supone una facilidad más para nuestros clientes.

¿Cuáles son los países en los que más se vende Thermomix?

De los más de 60 países en los que se comercializa Thermomix actualmente, los países en los que más ventas se registran son Alemania, Francia, España e Italia. Por lo que, somos el tercer mercado más importante a nivel mundial.

Thermomix lo utilizan tanto personas que cuidan de su alimentación diaria como chefs profesionales

¿La Navidad es la época del año con mayores ventas?

Sin duda, la Navidad es la campaña más importante para la compañía. Thermomix siempre es un buen regalo para estas fechas y solemos lanzar cada año una edición especial de Navidad. En esta ocasión, la hemos denominado Edición 'Dulce Navidad' porque está destinada a deleitar a los amantes de la repostería y los dulces navideños. Reúne no solo el propio Thermomix® TM6 y el nuevo libro 'Repostería. La vida es dulce', además incluye una amplia gama de accesorios de repostería (mangas pasteleras, rodillo, pincel, espátula y moldes).

Thermomix está pensado para que se emplee todos los días, incluidas tanto las ocasiones especiales como cuando tienes que preparar algo rápido o para 'salir del paso

¿Thermomix es para las personas que no saben cocinar o para elaborar recetas complejas de una manera más rápida?

Para ambas. Thermomix lo utilizan tanto personas que cuidan de su alimentación diaria como chefs profesionales. Esta versatilidad se ve reflejada en los modos de los que dispone el Thermomix TM6. Los modos son funciones automatizadas que permiten desde cocer un huevo al punto que se desee hasta la cocción lenta para las recetas más sofisticadas.

¿La filosofía de Thermomix es para que se utilice todos los días o para hacer recetas complejas en días especiales?

Thermomix está pensado para que se emplee todos los días, incluidas tanto las ocasiones especiales como cuando tienes que preparar algo rápido o para 'salir del paso'. En este sentido, Cookidoo nos permite incluso crear menús semanales y elaborar la lista de la compra para hacer más sencillo nuestro día a día en la cocina. Hay miles de recetas diferentes y tenemos colecciones creadas en exclusiva para las ocasiones especiales.

Thermomix no es solo un robot de cocina, va más allá de un robot habitual, gracias a una amplia propuesta de valor añadido

¿Cocinar con Thermomix es más rápido que hacerlo de manera tradicional?

Desde Thermomix buscamos adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes y ayudarles a cubrir sus necesidades particulares. Como decía anteriormente, intentamos ayudar, cuidar e inspirar a nuestros clientes. Cualquiera que sea la necesidad que quieran cubrir, Thermomix se lo va a hacer más sencillo, incluido el aspecto de la rapidez. Thermomix tritura, amasa, bate, etc. mucho más rápido de lo que lo haríamos nosotros y, por supuesto, con mucho menos esfuerzo y con la mayor calidad. Además, también ensucia muchísimo menos, ya que todas las elaboraciones habitualmente se realizan dentro del propio vaso del robot que además cuenta con un modo de prelavado para facilitar esta labor posterior.

¿Cuál es la receta que más se hace? ¿El pan?

Las recetas más buscadas 'históricamente' en nuestra plataforma Cookidoo son las lentejas estofadas, el arroz caldoso y la crema de calabacín. Pero, ciertamente, el pan también es una de las más elaboradas. Y es que con la función 'amasar' realizar pan en Thermomix es realmente sencillo. De hecho, durante el confinamiento fuimos muchos los españoles que nos pusimos manos a la masa a preparar panes. ¡No hay nada mejor que un buen pan casero! Sin conservantes ni aditivos, calentito, crujiente por fuera y tierno por dentro, y, sobre todo, lleno de sabor.

¿Una Thermomix en que se diferencia de un robot de cocina al uso?

Thermomix no es solo un robot de cocina, va más allá de un robot habitual, gracias a una amplia propuesta de valor añadido que incluye: trato personalizado por una red de ventas especializada, delegaciones al servicio de los clientes, nuestra plataforma de recetas Cookidoo, clases de cocina, facilidad de acceso con Opción Thermomix®, libros, revistas, servicio técnico propio Asimismo, estamos continuamente trabajando para ofrecer mejoras e innovaciones que se adapten a los estilos de vida actuales y den respuesta a las necesidades del consumidor y, cada cierto tiempo, hacemos actualizaciones de software, que se ejecutan automáticamente cuando el robot está conectado a una red wifi y que habilitan nuevas funciones y modos.

¿Cuánto dura un Thermomix?

Como cualquier producto, hablar de duración implica hablar de uso y de mantenimiento, pero Thermomix es un producto de los que dura prácticamente para siempre, que cuenta con un motor sofisticado que le concede una vida útil realmente larga. Me he encontrado con personas que me cuentan que aún conservan (¡y usan!) el primer Thermomix que se comercializó en España, el TM2200. Habitualmente cuando deciden cambiarlo por un nuevo modelo lo hacen, no porque deje de funcionar, sino por las nuevas mejoras, actualizaciones e innovaciones que incorporan los modelos más actuales.