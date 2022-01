Barcelona, el museo natural de Ricardo Bofill*

Los próximos días 26 y 27 de enero se celebrará un acto en La Fábrica, la emblemática sede de Ricardo Bofill Taller de Arquitectura, para rendir homenaje al arquitecto catalán que falleció el pasado 14 de enero.

Habrá más, pero el mejor es recorrer su ciudad, Barcelona, convertida en el museo natural de Ricardo Bofill Leví, el arquitecto que soñó con transformar ciudades lo cambió todo. Algunas de sus obras han transformado el perfil de la ciudad y se convertido en iconos, como el "edifico vela" –como se conoce al W Barcelona–, Walden 7, el Camp Nou o La Fábrica, el emblemático edificio que Bofill rescató de la ruina y transformó en su taller y en su hogar. (Ver más...)

Fitur abre sus puertas al público el fin de semana

La Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), el mayor escaparate de viajes del mundo, abre sus puertas al público durante el fin de semana. Superado el caos inicial para ingresar en el recinto por los controles de seguridad a causa del Covid, que ha provocado colas de hasta dos horas en la entrada, los asistentes pueden disfrutar de la mayor oferta de viajes imaginable.

En esta edición no es posible adquirir la entrada in situ, es necesario registrarse online. Se exige certificado Covid Digital de la Unión Europea o código QR Spain Travel Health (para ciudadanos de terceros países) o, en su defecto, un certificado de test Covid-19 negativo realizado en las 24 horas previas al primer acceso al recinto.

La vista nocturna de Toledo, elegida la más bonita del mundo

La vista nocturna de Toledo es la panorámica más bonita del mundo. La Oficina de Congresos y Convention Bureau de Japón (Yakei), en colaboración con la Oficina de Turismo de Japón de Turespaña, le ha otorgado la distinción pficial que lo acredita durante la celebración de la jornada de Fitur. Por el conjunto, por la iluminación, por ser una imagen sin la más mínima contaminación lumínica o arquitectónica que perturbe esa silueta que perdura intacta en el tiempo, en la que destacan la catedral, el alcázar o la iglesia de San Juan de los Reyes. Su lado más fotogénico es el sur, y para disfrutar las vistas, lo mejor es subir al Mirador del Valle o al Parador de Turismo de Toledo. Las mejores fotos se consiguen desde su terraza.

Velada de boxeo en el WiZink Center de Madrid

Sergio 'Maravilla' Martínez, excampeón mundial de superwélter y medio, se prepara para disputar su cuarto combate tras el regreso a los cuadriláteros frente al púgil británico Macaulay McGowan. El boxeador argentino necesita una victoria para mantener la esperanza de disputar el mundial a finales de este 2022. El combate, que se disputará el 27 de enero en el WiZink Center de Madrid, se celebrará en diez asaltos en el peso medio. 'Maravilla' ocupa la cuarta posición del ranking WBA.

'Murdér Express' en Londres

No es un bar, pero es el lugar perfecto para tomar un cóctel en buena compañía. No es un restaurante, pero se sirve una magnífica cena diseñada para la ocasión por una de las chefs británicas más conocidas. No es un escape room, pero se interpela a la participación de los asistentes. No es un teatro, pero un grupo de actores recrea una fascinante historia de viajes y misterio que transporta a los espectadores al siglo XIX a bordo de un viejo tren camino de la ciudad francesa de Murdér. Lo que sí es esta experiencia inmersiva es todo un espectáculo, y la experiencia gastronómica inmersiva que arrasa en Londres. (Ver más...)

Reabre el mítico Plaza Athenée con Jean Imbert

El restaurante gastronómico Plaza Athénée ha vuelto abrir sus puertas, con Jean Imbert al mando, un chef visionario con el encargo de conjugar tradición y modernidad en este auténtico templo de la gastronomía francesa. Imbert ha asumido como chef ejecutivo el proyecto gastronómico global del hotel, incluido el otro espacio gastronómico del hotel, Le Relais Plaza, una genuina brasserie francesa impregnada del espíritu de los años 30, con una soberbia decoración art déco, frescos originales de Diane Chasseresse, el espectacular candelabro de Lalique presidiendo la sala principal y sus vidrieras grabadas. (Ver más...)

Calçotada en Valls o en Madrid

Este año sí: Valls (Tarragona) recupera su tradicional Fiesta de la Calçotada, una especialidad culinaria catalana centenaria nacida en Valls y que se ha convertido en un reclamo turístico para la zona. El domingo 23 se celebra la Gran Festa, con parrilladas en la calle para preparar carne y butifarras de Valls, y servicios de mesas para degustar calçots. La afición por este plato tradicional catalán no deja de crecer. Madrid se une a la temporada de calçots con una sesión de brasas, alçots y salsa romesco en plena naturaleza: en el Club de Tiro El Pardo el 23, 29 y 30 de enero.

Tienda (pop-up) oficial de 'Strangers Things' en Nueva York

Acaba de abrir en Nueva York, y por tiempo limitado, la tienda oficial de 'Stranger Things', un espacio inmersivo que recrea alguno de los lugares más icónicos de la serie y brinda una experiencia de compra única para todos los seguidores de la exitosa serie de Netflix. Es posible echar un vistazo a los casilleros de Hawkins High, contestar al teléfono amarillo en la casa de Joyce, jugar en el Palace Arcade y dar un paseo por el laboratorio rudo. Está en el 200 W de la calle 42, al lado de Bryant Park. Solo va a permanecer abierta por un tiempo limitado.

Reabre el Hotel BLESS Madrid

El sofisticado Bless Hotel Madrid ha vuelto a abrir sus puertas. Ubicado en plena Milla de Oro de la capital, luce el diseño integral del prestigioso interiorista Lázaro Rosa-Violán, que ha llenado las zonas comunes y cada una de sus habitaciones de detalles único. Rosa-Violán perseguía un resultado disruptivo e histórico, pero divertido, "que el hotel no parezca un hotel". Y junto a su depurado interiorismo, una carta de servicios volcados en el bienestar, con una propuesta de terapia de baño (Bathlogy) y otra de sueño (BlessedBed). La fabulosa ropa de cama y carta de almohadas lo garantiza.