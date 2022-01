'The Murdér Express' el espectáculo inmersivo que arrasa en Londres

Un grupo de pasajeros, perfectamente ataviados a la moda de finales del siglo XIX, embarcan en un tren para realizar el viaje de su vida. Pero puede que no todos lleguen vivos Es la experiencia gastronómica inmersiva que arrasa en Londres.

No es un bar, pero es el lugar perfecto para tomar un cóctel en buena compañía. No es un restaurante, pero se sirve una magnífica cena diseñada para la ocasión por una de las chefs británicas más conocidas. No es un escape room, pero se interpela a la participación de los asistentes. No es un teatro, pero un grupo de actores recrea una fascinante historia de viajes y misterio que transporta a los espectadores al siglo XIX a bordo de un viejo tren camino de la ciudad francesa de Murdér.

Lo que sí es esta experiencia inmersiva es todo un espectáculo. Comida, bebida, teatro y una buena dosis de juego colectivo. Presentado por Funicular Productions, 'The Murdér Express' –sí, es un juego de palabras– fue premiada como mejor actividad de ocio en Londres en 2018 y 2019, y tras el paréntesis de la pandemia ha retomado su actividad.

Cena y misterio

La performance tiene lugar en un lujoso vagón clásico, a bordo de un tren "en movimiento", que parte de la estación de Pedley Street y se dirige hacia la ciudad francesa de Murdér. Junto a los comensales-espectadores, un pintoresco grupo de personajes perfectamente ataviados a la moda del siglo XIX se disponen a realizar un un viaje de placer que evoca los legendarios trayectos del Orient Expres. Pero el ambiente no es la única coincidencia: durante la comida uno de los viajeros muere. Parece un infarto. Pero ¿lo es? ¿O ha sido asesinado?

Y mientras discurre esta deliciosa velada, los pasajeros disfrutan de los cócteles del bar Sevin Sins, y una magnífica cena (con menú cerrado) diseñada para el espectáculo por la chef Louisa Ellis, toda una celebrity en Reino Unido tras su paso por 'Master Chef'.

Hay varias fechas programadas hasta el 27 de febrero, que se celebrará la ultima "función" para preparar la siguiente: una segunda parte que se llamará 'Jewel of the Empire, a partir del próximo mes de marzo. Las entradas ya están a la venta, entre 65 y 450 libras.