Siete imprescindibles para equiparte este invierno en Black Friday

Llega Black Friday, de los mejores momentos del año para equiparte con la mejor moda para la llegada del invierno, comprar esa prenda estrella que siempre has deseado o renovar tus imprescindibles y actualizar tu armario. También es una ocasión ideal para encontrar el regalo perfecto para una persona especial.

De la mano de El Corte Inglés, seleccionamos una serie de prendas que no pueden faltar en el armario de cualquier hombre; ya sea para ocasiones especiales o para el día a día. Los clientes podrán disfrutar desde hoy de una oferta de lo más suculenta: -20 por ciento en Moda, Lencería y Zapatería durante jueves 22 y viernes 23; a lo que se suma un 25 por ciento de descuento para las compras de sábado 24 y domingo 25 (o lunes 26 en caso de cierre el domingo).

El abrigo, la prenda clave

De entre la multitud de prendas de abrigo que ofrecen las firmas de moda para hombre caben destacar los abrigos amplios, perfectos para llevar sobre trajes. Está claro que el abrigo tradicional es una prenda segura, pues casa a la perfección en todo tipo de entornos. Esta temporada se apuesta por una longitud y una anchura mayor. Por otra parte, las parkas multibolsillos también son tendencia en esta temporada invernal, así como los plumíferos; ambos tipos son ideales para eventos informales. Con unos pantalones vaqueros encajan a la perfección.

La cazadora, la prenda versátil

Las cazadoras, ya sean vaqueras o de piel -especial atención a la clásica bomber, o de aviador- también aportan un aire desenfadado a los hombres que quieran ir a la última. No lo dudes, aprovecha la ocasión para renovar tu prenda de abrigo, clave en el armario por ser la que más se ve en estas fechas. Sin duda alguna, la mejor carta de presentación.

Escoger el traje de invierno

¿Te atreves con los estampados para tus eventos más formales? Las últimas tendencias en moda los han incorporado con fuerza a todo tipo de prendas masculinas; incluidos trajes y americanas. El Black Friday puede ser el marco ideal para hacerse con este capricho atrevido. Los cuadros siguen siendo el estampado estrella; y en prendas de tonos grises es sinónimo de elegancia. El color azul también sigue siendo un clásico que nunca falla. Si se opta, como proponemos, por el estampado en trajes y americanas, las camisas y corbatas mejor en tonos lisos. Cabe destacar que los trajes en esta temporada adoptan un ligero aire setentero, alargando las chaquetas, acampanando sutilmente el bajo de los pantalones y subiendo su talle. En cuanto a tejidos, la lana y el cashmere son las estrellas del traje invernal.

Puedes ver los trajes de El Corte Inglés aquí. Y americanas y blazers de diversos diseños aquí.

La elegancia del chaleco

El chaleco siempre ha sido una prenda imprescindible en los armarios de los hombres. No cabe duda de que aporta grandes dosis de elegancia y estiliza la figura. Los chalecos de vestir, complemento ideal de los trajes, son una buenísima opción si se quiere prescindir de la corbata; aunque también casan a la perfección con estas. El Black Friday también puede ser un buen momento para hacerse con un chaleco de abrigo acolchado -azules, burdeos o verdes, color fuerte esta temporada-. Los chalecos, además, responden a la tendencia del layering -superposición de varias capas de ropa-, tan de moda esta temporada invernal.

Jerséis, y mucho más

Para looks más informales los chalecos de punto son una opción ideal. Se pueden combinar con camisas lisas e, incluso, con jerséis finos de cuello alto. No cabe duda de que los jerséis de cuello alto son un imprescindible en los armarios masculinos, pues estilizan y son de lo más versátiles. Los cárdigans también destacan por su versatilidad y, para los hombres más atrevidos, ¿por qué no arriesgar con un jersey de motivos navideños? Si se quiere combinar esta prenda con una camisa, es mejor escoger los jerséis de lana con cuello de pico.

Los mejores accesorios

El invierno es una época excepcional para los accesorios. El frío obliga a llevar bufandas o fulares. Estas prendas pueden ser el complemento ideal que aporte un poco de color a los looks masculinos. Los estampados encajan perfectamente con los fulares; y en cuanto a material, los de punto o algodón son perfectos para el día, mientras que los de seda o cachemir aportan un toque desenfadado a los looks nocturnos. En cuanto a gorros y sombreros, la elegancia de la gorra inglesa nunca falla. Y en guantes, mejor negros y de piel, pues combinan con todo. ¿Por qué no aprovechar las ofertas del Black Friday para darse un merecido capricho y aportar a nuestro outfit un toque de distinción?

Elige unos buenos zapatos

La llegada del otoño ha vuelto a sacar las botas y botines de los armarios. Y es que es un básico que nunca pasa de moda. Para los trajes y otros atuendos formales, las botas Oxford o las Chelsea son la mejor opción. Otro tipo de botas con aire retro como las Brogue son perfectas para combinar con, por ejemplo, unos pantalones de lana o unos chinos. Los botines de ante también son una gran inversión, gracias a su versatilidad. Además, las últimas tendencias en moda han recuperado con fuerza el calzado deportivo, sobre todo las zapatillas blancas. Los diseñadores han demostrado que este tipo de calzado casa con todo. Al igual que los calcetines estampados. ¿Por qué no aportar un toque de color a los looks masculinos con unos calcetines de diseños atrevidos? Puedes ver el calzado para hombres de El Corte Inglés aquí.

