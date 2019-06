PSN lanza un seguro de salud que configurará el propio cliente según necesidades

Previsión Sanitaria Nacional (PSN) ha presentado Salup, su nuevo seguro de asistencia sanitaria, una iniciativa en la que el grupo asegurador lleva varios años trabajando y que nace con el objetivo de recuperar la esencia de la atención sanitaria, fundamentada en la relación médico-paciente. Como máxima novedad y principal elemento de diferenciación, el producto permitirá la personalización de las coberturas de tal modo que cada individuo puede configurar un seguro prácticamente único y adaptado a sus necesidades y posibilidades.

En este sentido, Salup presenta una estructura modular con la que los clientes podrán diseñar su solución aseguradora a medida dentro de un esquema de garantías elegibles que posibilita más de 7.000 combinaciones. De igual modo, Salup permite ajustar el nivel de copago que se desee asumir para reducir la prima del seguro, así como acceder a coberturas no aseguradas en condiciones ventajosas.

Tal y como avanzó el presidente del PSN durante la Asamblea Anual celebrada el pasado mes de mayo, se trata de un apuesta en la que el objetivo sobre los servicios sanitarios de la compañía no se centrarán en obtener el mayor rendimiento económico sino pasar a un plano de valor añadido asistencial que esté en la "empatía con el enfermo".

Miguel Carrero, presidente de PSN, flanqueado por Esteban Ímaz, secretario del Consejo de Administración de PSN, y Fidel Campoy, director general de Salup.

Un objetivo ambicioso

Nuestro seguro no es barato porque una atención sanitaria de calidad no puede serlo. No buscamos seguros low cost. Ofrecemos un producto de máxima calidad y eso tiene un coste, pero la personalización que ofrece ayuda a que cada persona pueda adaptarlo a sus necesidades de atención y a sus posibilidades económicas", ha afirmado Miguel Carrero, presidente del Grupo PSN durante la presentación de la nueva a apuesta de la compañía en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid.

Con Salup "hemos querido volver la mirada hacia la atención integral, continua, con calidad y calidez dirigida al individuo, la familia y la comunidad, y que se contemple al individuo como persona que siente y padece dentro del contexto de su familia y de su entorno sociocultural como un ser humano y social", ha explicado Carrero.

Por eso, Salup propone un modelo flexible basado en un Programa Personal de Salud que será elaborado conjuntamente, con el apoyo de un profesional sanitario. "El modelo de prevención individual activa diseñado por Salup utiliza estudios epidemiológicos, de medicina preventiva y técnicas actuariales con las que se mide y predice el impacto de los riesgos para la salud de manera individual. El objetivo es que cada persona se implique activamente en disminuir sus riesgos de enfermedad y, sobre todo, su impacto a largo plazo" ha subrayado Fidel Campoy, director general de Salup.

La única duda que surje acerca del proyecto es su futura trazabilidad en un contexto, el español, donde hay una fuerte preponderancia del sector público en el ámbito de la sanidad. Sin embargo, según Carrero, está asegurado que el producto tenga un mercado potencia en nuestro país. Así, en esta apuesta por el cuidado de la salud, PSN espera firmar 10.000 polízas con 20.000 asegurados en los doce primeros meses de lanzamiento, para alcanzar los 50.000 asegurados dentro de tres años.