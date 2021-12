Sanidad estudia restricciones a la hostelería horas antes de la conferencia de presidentes

La Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad se encuentra reunida para tratar de sacar un documento técnico de actuaciones contra la pandemia. Dentro del paquete de medidas que se encuentran en estudio se incluyen restricciones a la hostelería y otras actividades de ocio, según se ha desprendido.

La horquilla de medidas van desde el cierre del ocio nocturno hasta cierres por horarios, pasando por la delimitación de aforos en los interiores. También se maneja el uso obligatorio tanto en interiores como en exteriores, de la mascarilla, así como el uso intensivo del pasaporte Covid a la hora de acceder a lugares de ocio. Desde el Ministerio prefieren guardar paciencia antes de pronunciarse sobre el estado de la reunión y emplazan a un comunicado oficial una vez concluya el cónclave.

La Comisión de Salud Pública está integrada por técnicos del ministerio de Sanidad y por representantes de las comunidades autónomas. Se trata de un encuentro farragoso para pulir los detalles de cara a la puesta en escena de mañana en la Conferencia de Presidentes. Será en esta segunda cita donde se brinde de oficialidad a las informaciones y decisiones que se vayan conociendo a lo largo de la tarde.

Las medidas propuestas hacia la hostelería y hacia otras actividades de ocio no son nuevas. Hace unas semanas, los técnicos ya avisaron de que ante el avance de la pandemia en Europa se debía ir pensando qué hacer en España con las navidades a la vuelta de la esquina. Entonces, el punto de encuentro fue no tomar la incidencia acumulada como un valor decisorio por sí mismo, y atender a otros indicadores como las hospitalizaciones. El motivo de este acuerdo era que con la vacunación tan extendida en España, los casos positivos no tenían por qué condicionar tanto como antes las decisiones.

Sin embargo, Ómicron se está haciendo fuerte y ayer la Organización Mundial de la Salud ya avisó de que esta nueva variante escapa tanto a la inmunidad que proporcionan las vacunas como a la que se produce de manera natural con una infección previa. Ante esta certeza científica, y sin haber todavía certificado que la nueva cepa es realmente más liviana, la Comisión de Salud Pública está viendo la fórmula de tratar de contener la expansión del virus.