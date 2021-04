La administración de la vacuna de Janssen en EEUU podría reanudarse este viernes

Jose Luis de Haro Nueva York

Es probable que Estados Unidos reanude la inoculación de la vacuna contra el Covid-19 de Johnson & Johnson durante la próxima semana, posiblemente con restricciones o advertencias más amplias después de registrarse varios casos de coágulos de sangre.

El principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno de EEUU, el doctor Anthony Fauci, señaló este fin de semana que espera que los asesores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) tomen una decisión definitiva cuando se reúnan este viernes.

"Me sorprendería que no se reanudase de alguna forma la administración de esta vacuna el viernes", señaló en múltiples entrevistas. "Realmente no espero que vayan a querer alargarlo más", aclaró.

El pasado 13 de abril de 2021, los CDC y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) recomendaron poner en pausa el uso de la vacuna Janssen. De los casi 7 millones de dosis administradas de esta vacuna se informó de seis casos (todos ellos en mujeres) de un tipo raro y grave de coágulo de sangre después ser inoculadas.

Por su parte, el Wall Street Journal adelantó este lunes que las autoridades sanitarias de EEUU decidieron recomendar que se suspendiera temporalmente el uso de la vacuna de Johnson & Johnson, en lugar de lanzar una advertencia sobre los riesgos, por temor a que los médicos trataran los potenciales coágulos de sangre de forma inadecuada.

De hecho, cuatro de las seis mujeres que desarrollaron coágulos de sangre días después de su vacunación recibieron inicialmente heparina, algo que podría haber empeorado el estado de las pacientes, según los CDC.

La reanudación del uso de la vacuna de Johnson & Johnson a este lado del Atlántico requerirá directrices claras para la comunidad médica sobre cuál será la mejor forma de tratar a los pacientes que desarrollen un tipo raro de coágulo de sangre, así como alertar a los receptores de la vacuna para que sean conscientes de los síntomas, según han indicado cardiólogos y otros expertos médicos.

La Asociación Americana del Corazón indicó que los síntomas podrían aparecer hasta dos semanas después de la vacunación e incluyen visión borrosa, desmayos, cambios sensoriales, convulsiones, dolor de piernas o dificultad para respirar.

Los médicos también tendrán que estar atentos al tratamiento. Los casos identificados hasta ahora son de trombosis del seno venoso cerebral, es decir, coágulos de sangre en las venas del cerebro, y no en las arterias, como ocurre en la mayoría de los accidentes cerebrovasculares.

Según las cifras más recientes, el 50,4% los adultos de EEUU (131,24 millones) han recibido ya al menos una dosis de la vacuna contra el Covid. El 25,4% de los adultos (84,2 millones) están ya completamente vacunados.