La falta de fármacos se duplica desde 2015 y el 7% no tienen alternativas

El desabastecimiento puntual de medicamentos ha sido una tónica habitual y no demasiado precupante en España. Sin embargo, durante el año 2019 la falta de medicamentos se convirtió en un problema estatal de calado que afectó tanto a las farmacias como a los hospitales.

Así se desprende del informe semestral de la Agencia Española del Medicamento, donde se señala que a fecha de 31 de diciembre faltaban en la prestación 761 presentaciones de medicamentos. La cifra de final de año mejora con respecto a los primeros meses, donde el número de faltas medio fue un 19% superior, si bien el problema ha tenido diversos picos de intensidad.

En la comparación histórica de los problemas de desabastecimientos en España se puede apreciar cómo a medida que nos acercamos al momento presente, las comunicaciones que ha recibido la Agencia Española del Medicamento ha ido creciendo hasta duplicar en 2019 lo registrado en 2015. En ese año, el Ministerio de Sanidad tuvo constancia de que en algún momento del año se tuvieron 700 problemas. En 2016, el número aumentó a 750 y en 2017 el problema afectó a 900 presentaciones. La curva crece exponencialmente a medida que avanzan los años. 2018 tuvo 1.300 y el año pasado se notificaron 1.650 incidencias.

De los medicamentos que faltaban a finales del año pasado, y que muchos de ellos siguen sin estar al menos en la farmacia, un 7,1% son considerados de impacto mayor. Esta categoría se impone a aquellos fármacos que no se encuentran y para los que no existe una alternativa terapéutica. El problema fue mayor durante el primer semestre, cuando faltaron casi el doble de estos medicamentos esenciales. Para completar el problema que han supuesto estas faltas graves hay que atender también al tiempo durante el cual el fármaco no ha estado disponible. El 48% de los problemas de alto impacto han tenido una duración superior a 3 meses, con un peor panorama en la primera mitad del año.

El número de problemas de suministro de impacto medio notificados en el segundo semestre, un total de 74 notificaciones, es similar al del primer semestre y han supuesto el 9,7% de las notificaciones. Por último, los problemas de suministro de impacto menor notificados han sido 367, cifra que ha mejorado a los registrados en los primeros compases de 2019

Faltas en los hospitales

La Agencia también ha facilitado en su informe las áreas terapéuticas en las que el problema ha sido más acuciante. El peor horizonte lo han tenido aquellos pacientes que necesitaban medicamentos para el sistema nervioso, seguidos de cerca por aquellos a los que se les receta fármacos cardiovasculares. Asimismo, y aunque el número total de desabastecimiento haya sido menor, los medicamentos antineoplásicos o antiinfecciosos han sufrido muchos casos de los denominados por la propia Agencia del Medicamento como graves.

La mayoría de los medicamentos que han estado ausentes en algún momento del año corresponden a los que se encuentran en la farmacia, algo normal teniendo en cuenta que el mayor volumen de tratamientos se dispensan en estos establecimientos. Sin embargo, el dato porcentual revela un problema en los hospitales. Los medicamentos calificados por Uso Hospitalario alcanzaron el 7,83% de los desabastecimientos del total de medicamentos comercializados, el mayor porcentaje por esta calificación.

Durante el año 2019 se produjeron varias reuniones del Consejo Interterritorial (Ministerio de Sanidad y comunidades autónomas) en las que se debatió sobre los picos de desabastecimiento que se produjeron. De hecho, las críticas autonómicas dieron paso a un plan contra el desabastecimiento que está en marcha desde el verano pasado. Sin embargo, aunque haya descendido el número, el problema sigue existiendo en la semana pasada protagonizó la primera pregunta parlamentaria que tuvo que contestar el nuevo ministro, Salvador Illa a instancias del PNV.

Hace unos días la patronal de los farmacéuticos, FEFE, aseguraba que el problema de los desabastecimientos, al menos en las boticas, empeoraría con el paso de los meses. Este lunes, la misma argumentación llegó desde el Colegio de Farmacéuticos de Madrid, quienes aseguraron que el problema "está lejos de normalizarse". Ambas entidades señalan a las bajadas anuales de algunos medicamentos.

El Sistema de Información de Desabastecimientos de Madrid (Sidem) recoge información semanal de 422 oficinas de farmacia. Según estos datos, hasta 99 presentaciones distintas se encontraban en falta de suministro en la primera semana de febrero y durante el primer mes del año, las notificaciones semanales comunicadas por las farmacias de la Comunidad de Madrid no han bajado del centenar.